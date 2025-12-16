"El Patrón", Aceptó Haber Planeado el Crimen Contra Ciro Gómez Leyva por Ordenes del CJNG.

"El Patrón" Aceptó Haber Planeado el Crimen Contra Ciro Gómez Leyva por Órdenes del CJNG
|
N+
-
En audiencia, el juez también autorizó el procedimiento de juicio abreviado, por lo que se reduce la condena
COMPARTE:
Edmundo Perusquia, juez federal con sede en el Reclusorio Norte, autorizó el procedimiento de juicio abreviado para Armando "N", "El Patrón", considerado el organizador del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, y le impuso una pena de 14 años de prisión, así como el pago de 45 mil 856 pesos por concepto de reparación del daño.
Durante la audiencia, "El Patrón", aceptó haber planeado el crimen, presuntamente por órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
- Al imputado se le acusó de asociación delictuosa agravada y homicidio calificado en grado de tentativa.
- Con el juicio abreviado, "El Patrón" ya no enfrentará la condena de más de 40 años de prisión.
- Hasta el momento, 13 personas han sido detenidas y sentenciadas.