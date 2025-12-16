Este Será el Día Más Frío de la Tercera Semana de Diciembre 2025 en CDMX, según Conagua
La temperatura mínima en la capital del país que se espera será de 4 a 6 °C y la máxima de 19 a 21 °C
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer qué día será el más frío de la tercera semana de diciembre 2025 en la CDMX; se prevé que el cielo esté medio nublado a nublado durante esa fecha.
Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
¿Cuándo será el día más frío del 16 al 19 de diciembre de 2025?
El miércoles 17 de diciembre en la mañana el ambiente se prevé fresco con bancos de niebla, sin lluvia en la Ciudad de México.
La temperatura mínima en la capital del país que se espera será de 4 a 6 °C y la máxima de 19 a 21 °C.
• Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.
• Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 7 a 9 °C.
• Viento del suroeste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
Activan Alerta Amarilla por Frío
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 17/12/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/6K6WCkEmwj— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 16, 2025
Ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 17 de diciembre de 2025.
Estas alcaldías de la CDMX tienen Alerta Amarilla por frío
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
¿A qué hora se espera las temperaturas más bajas de esta semana?
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 03:00 horas y las 08:00 horas del miércoles 17 de diciembre de 2025.
- Recomendaciones para hacer frente al frío
- Autoridades recomiendan a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Al usar chimeneas, mantener una ventilación adecuada
Además, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
