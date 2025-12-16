¿Por Qué Hace Tanto Frío Hoy? Bajas Temperaturas, Heladas y Lluvia Afectan Estas Zonas en México

¡No bajes la guardia! Varios estados del centro del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), amanecieron hoy, 16 de diciembre de 2025, con bajas temperaturas que continuarán durante las próximas horas, de acuerdo con los reportes de autoridades nacionales.

¿Pero sabes por qué hace tanto frío? Aquí te contamos sobre el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) respecto al descenso en los termómetros y hasta cuándo habrá afectaciones en México.

¿Sabías qué?

Oficialmente el invierno comienza el 21 de diciembre.

comienza el 21 de diciembre. En esa fecha, el Sol alcanzará su punto más bajo sobre el horizonte y marcará con ello el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte.

Se tratará del día más corto del año, en el que la luz solar durará menos de 11 horas en la mayor parte del país, mientras que en el hemisferio sur comenzará el verano.

¿Por qué hace tanto frío?

De acuerdo con el SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frío de este martes se debe a la presencia del frente frío 21 y la masa de aire polar que lo impulsa.

Hoy, el sistema frontal se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y el noreste del país.

Mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas.

y fuertes en Tamaulipas. Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas altas.

durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con al amanecer en zonas altas. También prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Según el Meteorológico Nacional, al final del día el frente frío 21 y la masa de aire polar asociada dejarán de afectar al país, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas.

El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, el organismo señaló que esta tarde habrá ambiente templado a cálido con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la CDMX será de 4 a 6 °C y la máxima de 19 a 21 °C.

Mientras que para Toluca, Estado de México, previó una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

Ya viene el nuevo frente frío 22

Y aunque se prevé que al final de este día el frente frío 21 deje de afectar al país, el SMN advirtió que mañana se aproximará a México el nuevo sistema frontal: el número 22.

Detalla que este miércoles 17 de diciembre, el frente frío 22 se aproximará a la frontera norte y noreste del territorio mexicano, y en interacción con una línea seca generará lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas e intervalos de chubascos en Coahuila y Nuevo León, así como rachas de viento de 30 a 50 km/h con posibles tolvaneras en dichas regiones.

