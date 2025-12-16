Trump Endurece Entrada a Estados Unidos: Ahora Más Países Enfrentan Restricción Total

El presidente Donald J. Trump firmó una nueva Proclamación que amplía las restricciones de entrada a Estados Unidos, alegando motivos de seguridad nacional. La medida actualiza la lista de países cuyos ciudadanos enfrentan limitaciones para ingresar al territorio estadounidense.

La Proclamación mantiene las restricciones totales y limitaciones de entrada para los nacionales de doce países considerados de alto riesgo desde implementaciones anteriores. Estos países son:

Afganistán

Birmania

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

La nueva medida incorpora cinco países adicionales a la lista de restricciones totales, basándose en un análisis reciente de seguridad. Los países agregados son Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. La Proclamación también establece restricciones totales para personas que posean documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

Dos países que anteriormente se encontraban bajo restricciones parciales ahora enfrentan prohibiciones totales de entrada. Laos y Sierra Leona fueron elevados de la categoría de restricción parcial a restricción total en esta nueva Proclamación.

La medida mantiene las restricciones parciales para cuatro países que ya estaban sujetos a este tipo de limitaciones. Burundi, Cuba, Togo y Venezuela continúan bajo esta categoría, sin cambios respecto a su estatus previo.

Con esta actualización, el número total de países con restricciones de entrada a Estados Unidos se incrementa. La mayoría de las naciones añadidas a la lista se encuentran en el continente africano.

La Proclamación se enmarca dentro de las políticas de inmigración de la administración Trump, enfocadas en lo que el gobierno describe como protección de la seguridad nacional. No se han proporcionado detalles específicos sobre los criterios de evaluación utilizados para determinar qué países representan un riesgo elevado.

Historias recomendadas:

CT