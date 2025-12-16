¿Cuándo Inicia el Invierno en 2025? Este Fenómeno Marca el Cambio de Estación en México

El frío ya se empieza a resentir en cada rincón del país, mientras chamarras y chalecos abandonan el fondo del armario para sumarse al atuendo diario de los mexicanos. Pero, ¿ya estamos en invierno? En N+ te damos a conocer qué fenómeno marca el cambio de estación y cuándo ocurre.

El invierno es una de las cuatro estaciones y en México da inicio hacia el último tramo del año, debido a que se ubica en el Hemisferio Norte. Ello, dado que la posición de la Tierra y su grado de inclinación permiten entender por qué el hemisferio Norte y Sur no coinciden en las estaciones del año al mismo tiempo.

Países como Australia, Argentina y Brasil, que se ubican en el hemisferio sur, se encuentran en Verano durante diciembre.

Además de coincidir con las celebraciones decembrinas de Navidad y Año Nuevo, el invierno contempla un periodo de vacaciones para estudiantes de la SEP.

¿Cuándo y a qué hora inicia el invierno 2025 en México?

Este 2025 el invierno dará inicio en México el 21 de diciembre, el tercer domingo del mes. En el hemisferio norte entrará exactamente a las 09:03 horas.

Y dado que la estación está fuertemente asociada a las bajas temperaturas y climas génicos, te decimos cuántos frentes fríos restan para diciembre 2025.

¿Qué fenómeno marca el inicio del invierno y el cambio de estación?

Cada estación dura alrededor de tres meses, y a su paso va modificando las condiciones climáticas de una región. El cambio de otoño a invierno está marcado por el solsticio de invierno.

Aunque es un momento específico del año, no siempre cae en la misma fecha. De hecho, este año, será el domingo 21 de diciembre de 2025.

Este fenómeno ocurre debido a los movimientos de la tierra, ésta gira alrededor del Sol y su forma elíptica permite que durante algunos momentos esté más alejada del sol.

De modo que la posición de la Tierra y su grado de inclinación son fundamentales para entender que el hemisferio Norte y Sur cambian de estación en distintos momentos.

¿Cuánto tiempo durará el invierno en México? Este día inicia la primavera

El invierno abarca los últimos días de diciembre y se extenderá durante los primeros meses del 2026. Será el próximo 20 de marzo cuando inicie un nuevo ciclo de estaciones con la llegada de la Primavera a México, de la mano del equinoccio.

Se prevé que el invierno tenga una duración aproximada de 89 días.

