¿Cuántos Frentes Fríos Faltan en Diciembre 2025? Se quedó Congelado el Clima en México

Por la posición geográfica del país, entre septiembre y mayo cruzan distintos frentes fríos que generan temperaturas gélidas en todas las latitudes del territorio. Pero, ¿cuántos faltan en diciembre de 2025? En N+ te damos a conocer el balance de las bajas temperaturas.

Si ya perdiste la cuenta de en qué frente frío vamos hoy, recuerda que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que en la temporada 2025-2026 se preveían 48 frentes fríos.

Si bien, este martes atravesamos el frente frío 21, para el próximo miércoles 17 de diciembre se prevé la entrada del número 22, por lo que te contamos cómo afectará el clima en México.

Ten en cuenta que éste ocurre cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente, por lo que al ser más denso el aire frío se mete debajo del aire caliente y genera inestabilidad en la zona de la atmósfera.

Video: Frente Frío 21 Llega a Veracruz con Bajas en la Temperatura, Lluvias y Hasta Posibles Heladas

¿Cuántos frentes fríos van en diciembre de 2025 y cuántos faltan?

Si bien el pasado 1 de diciembre México atravesaba el Frente Frío 17, hasta este martes el conteo ha avanzado hasta el frente frío número 21, es decir que en apenas 16 días se han registrado seis fenómenos climatológicos de este tipo.

Información que contrasta con el informe del SMN, que preveía siete frentes fríos en total para todo el mes de diciembre, por lo que se prevé que esta temporada rompa récord.

Tomando en cuenta que la temporada contempla 48 de estos fenómenos, aún faltarían atravesar 27 frentes fríos.

De acuerdo con el desglose contemplado por el SMN 5 sistemas ocurrirían en septiembre, 6 en octubre y 7 de diciembre 2025, mientras que el siguiente año se contabilizarían 6 en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo.

Frentes Fríos en México: Temporada 2024-2025 vs 2025-2026

El SMN indicó que si bien la temporada de frentes fríos abarca entre septiembre y mayo, su frecuencia es muy variable. Aunque en promedio se registran 58 al año, la mayoría dentro de la época invernal.

Según su pronóstico, la cifra de frentes fríos tanto para la temporada 2025-2026 como 2024-2025 es de 48. El año pasado detalló que además se esperarían siete tormentas invernales en México.

Video: Frío Intenso en Gran Parte del País por Frente Frío 19 y Masa de Aire Polar

¿Cómo afectan los Frentes Fríos a México?

De acuerdo con un reporte sobre la temporada Otoño 2025 - Primavera 2026 de la Secretaría de Marina del Gobierno de México, los frentes fríos generan afectaciones distintas en la parte continental que en las zonas marinas.

De hecho, la mayoría de estos sistemas que "congelan" a México se originan cerca del Polo Norte, por lo que después de atravesar Estados Unidos, cruzan el territorio nacional de noroeste a sureste y pueden prolongarse de tres a siete días.

En tierra provocan descensos de temperatura, nevadas y heladas, sobre todo en zonas altas del país y en las cumbres de las Montañas. Además de lluvias con algunas granizadas y tormentas eléctricas e incluso vientos fuertes.

Para que puedas protegerte de las temperaturas cambiantes, sigue las recomendaciones de autoridades para evitar enfermedades.

Mientras que en zonas marinas generan vientos fuertes, oleaje elevado, descensos de temperatura, lluvias y reducción de visibilidad por nieblas, por lo que la navegación se torna peligrosa y en algunos casos se interrumpen las operaciones portuarias.

