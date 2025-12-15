El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por los efectos del frente frío número 21 y una masa de aire polar, los cuales provocarán temperaturas de hasta -10 grados Celsius en varios estados del país.

De acuerdo con el organismo, este martes 16 de diciembre el frente frío número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste, centro y oriente del golfo de México, lo que mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas y la península de Yucatán. No obstante, se prevé que al final del día dicho sistema frontal se desplace hacia el norte del golfo y deje de afectar al territorio nacional.

En tanto, la masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar gradualmente sus características térmicas, lo que favorecerá un ligero aumento de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Frente Frío 21 en México. Foto: Cuartoscuro

A pesar de ello, persistirá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en el norte, noreste y centro del territorio nacional, con heladas al amanecer en zonas montañosas. Asimismo, se espera viento de componente norte con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otro lado, un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, en combinación con una vaguada en altura que se desplazará sobre el norte, centro y occidente, además del ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos en estas regiones, así como en estados del norte, noreste, occidente, centro y sur del país.

Clima para el martes16 de diciembre: ¿Dónde habrán bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde lloverá?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan) y Campeche.

