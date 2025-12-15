Los tradicionales aguinaldos, piñatas y el clásico ponche con piquete podrían representar un gasto significativo este 2025, ya que una posada para al menos 10 personas rondará los 10 mil pesos, es decir, una subida del 20% frente a los 8 mil 400 pesos de 2024, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

¿Qué elementos para una posada son más caros?

Los alimentos, bebidas y piñatas pueden convertir a las posadas en una tradición más costosa, y esto lo verán reflejado en su bolsillo familias, compañeros del trabajo y amigos.

Así se verá afectado tu bolsillo con las posadas 2025

Se estima que la cena para 10 personas ronde los 3 mil 500 pesos. Preparar tamales o ensaladas tiene insumos que padecen la inflación, como lo son:

Proteínas

Lácteos

Aceite

Verduras

Panes

Las bebidas podrían costar 3 mil pesos.

Los refrescos, el agua de sabor, ponche y cerveza tienen un aumento, pero al ser una parte esencial en las posadas, sin duda es el segundo rubro que dejará pensado a los organizadores si quieren continuar con la misión.

Si quieres que los invitados se sientan apapachados, una botana podría ser oportuna.

Se espera que las botanas para 10 personas puedan costar mil 300 pesos .

. Los cacahuates y las papas no pueden faltar en una convivencia y más en una posada.

Los quesos y galletas dejan más satisfechos a los visitantes y son un gasto importante que hacen que la cuenta para la posada aumente cada vez más.

Las piñatas medianas rondan los 600 pesos y son un gasto esencial junto con los dulces, frutas y colaciones, cañas, mandarinas y cacahuates; también han aumentado de precio este 2025.

¿Cuánto saldrá una posada para 10 personas y qué cantidad les tocaría a los invitados?

Si la posada es para 10 personas y cada uno de los invitados contribuye en los gastos, puede ser mil pesos por cada uno, en los rubros de comida, botanas, piñata y bebidas.

¿Cuándo se celebran las posadas en México?

En el país, las posadas se celebran anualmente del 16 al 24 de diciembre, con una duración de nueve días antes de la Navidad.

Dichas fechas no cambian al estar relacionadas con las tradiciones religiosas, recuerda, aunque se asocian las posadas a luces, piñatas y comida, quienes participan deben entonar letanías y villancicos hasta llegar a la vivienda donde se pedirá posada.

Después de todo eso, se realiza el rezo del rosario y, posteriormente, culmina con romper la piñata, una parte medular de esta tradición navideña.

