Magna Posada y Desfile Navideño en la Villa Mágica Zacapoaxtla Puebla 2025 ¿Cuándo Inicia?

El espíritu navideño está por inundar las calles del Pueblo Mágico de Zacapoaxtla con la pronta llegada de la Villa Mágica 2025, misma que comenzará en los próximos días.

Esta atracción navideña que durará 22 días en el municipio, contempla 12 actividades con las que habitantes y visitantes podrán divertirse, celebrar y recorrer las calles de esta demarcación.

Villa Mágica Zacapoaxtla 2025: Fechas, Actividades y Horarios

Las actividades iniciarán este martes 2 de diciembre a las 18:00 horas con el Encendido de la Villa Mágica Zacapoaxtla 2025. El miércoles 3 de diciembre a las 09:30 horas se conmemorará el Día Mundial de la Discapacidad con la Jornada “Arte sin Barreras”.

El viernes 5 de diciembre a las 09:00 horas se realizará la Conmemoración Cívica de la “Cuatro Veces Heroica Zacapoaxtla, Ciudad del 25 de Abril”. El miércoles 10 de diciembre a las 10:00 horas se llevará a cabo el Banderazo Inicial del Operativo Guadalupe-Reyes.

Encendido del Árbol de Navidad en la Antena de Televisa Puebla 2025

El sábado 13 de diciembre a las 07:00 horas se realizará la última caminata del año “Senderos de Zacapoaxtla”, ese mismo día a las 18:00 horas se llevará a cabo la Elevación de Globos de Cantoya.

El domingo 14 de diciembre a las 17:00 horas se realizará la tradicional caminata con mascotas, mientras que el martes 16 de diciembre a las 18:00 horas se llevará a cabo el Desfile Navideño “Tú Eres la Magia” 2025.

El jueves 18 de diciembre a las 19:00 horas se realizará la Mega Posada Navideña teniendo como artista invitado a Junior Klan, mientras que los días 17, 20 y 23 de diciembre se realizarán Posadas Mágicas en ubicaciones sorpresa del Pueblo Mágico.

¿Cómo llegar a Zacapoaxtla desde Puebla Capital?

Para llegar al municipio de Zacapoaxtla desde la ciudad de Puebla en automóvil se debe tomar la autopista Amozoc-Perote, teniendo el trayecto como duración dos horas y 16 minutos.

En caso de querer visitar el Pueblo Mágico en autobús, salen diferentes corridas de camiones hacia allá desde la Central de Autobuses CAPU, teniendo una duración aproximada de tres horas.

