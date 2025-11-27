Noelandia 2025 Llega a Puebla con un Castillo de Santa Claus y Más de 30 Actividades Inmersivas

El parque temático de navidad más grande de Latinoamérica abre sus puertas con una nueva edición de Noelandia 2025, con más de 30 actividades y escenarios luminosos, inició este evento en Volcanik Park ubicado en Ciudad Serdán, Puebla.

La magia y espíritu navideño llegó a los pies del Pico de Orizaba, cientos de luces decoran el parque de diversiones para que los asistentes puedan sentirse como en el Polo Norte.

Posadas mexicanas se hacen presentes en Noelandia 2025. Foto: Facebook Volcanic Park

Además, podrán caminar entre luces, dragones bioluminiscentes y magia nocturna a través de la experiencia inmersiva "Ilumidino"; Al caer la noche inicia un espectáculo mágico en donde las personas pueden realizar un recorrido jurásico inigualable.

Noelandia 2025 contará con dinosaurios iluminados y más actividades. Foto: Facebook Volcanic Park

Noelandia 2025 en Puebla: Fechas y horarios del evento de navidad

Este evento de navidad se realiza los días viernes, sábado, domingo y días festivos hasta el 18 de diciembre, y a partir del 19 de diciembre hasta el 11 de enero estará disponible todos los días.

Llega la navidad al parque de dinosaurios más grande de Latinoamérica. Foto: Facebook Volcanic Park

En este parque podrás disfrutar durante el día de las actividades de aventura y a partir de las 6:00 p.m. verás la magia de la Villa Iluminada con más de 25 escenarios de naturaleza.

Atracciones del parque de diversiones: De 10:00 a.m. a 6:00 p.m .

. Villa Iluminada de Noelandia y Ilumidino: De 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Actividades de navidad en Noelandia 2025 en Ciudad Serdán, Puebla

Entre las más de 30 fascinantes actividades que habrá en esta edición de Noelandia 2025 se encuentran las siguientes:

La Granja de Noel

Castillo del Sr. Claus

Bosque Luminiscente de Luciérnagas

Bosque Nórdico

Gran Posada Mexicana

Volcanes iluminados de México

Correo Mundial de Santa

Fábrica de juguetes de Santa

Noelandia 2025 ilumina el Castillo de Santa. Foto: Facebook Volcanic Park

Entre ellas destaca la llegada de Santa a su Castillo, en donde acompañado de un pintoresco lugar estará saludando a las familias y recibirá las cartas de los más pequeños de casa; Ahí mismo podrán tomar fotografías con él y vivir un momento inolvidable.

Ubicación de Volcanic Park y cómo llegar desde Puebla

El parque temático se encuentra ubicado en San Juan Arcos Ojo de Agua en el municipio de Ciudad Serdán del estado de Puebla; Está a dos horas aproximadamente de distancia desde el centro de la capital poblana y a cuatro horas desde la CDMX.

El boleto de acceso para ingresar a este evento tiene un costo que podrás consultar en sus redes oficiales o bien, puedes comunicarte al 221 347 2087 para realizar la reservación.

