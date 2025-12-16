¿Cuándo Termina el Frío en México? Este es el Mes con Temperaturas Más Bajas del Año

En pleno diciembre, que comienzan a registrarse la baja de temperaturas, así como un mayor número de frentes fríos. Si tú ya comienzas a extrañar el sol y quieres regresar las chamarras al clóset, en N+ te decimos cuándo terminan el frío en 2025 en México y cuál es el mes más crudo del invierno.

¿Cuándo terminan los fríos en México?

La temporada de frentes fríos en México inicia en septiembre y concluye en mayo, aunque su ingreso al territorio va reduciendo gradualmente y su frecuencia es muy variable, lo mismo que su duración.

En promedio se registran alrededor de 58 al año, la mayoría dentro de la temporada invernal.

Sin embargo, para la temporada invernal 2025-2026, se espera la reducción de sistemas frontales para abril, con un pronóstico de 5, sobre una estadística de seis eventos en climatología, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

