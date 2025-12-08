El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 19, con características de estacionario, provocará lluvias intensas, temperaturas cercanas a los 0 grados y rachas fuertes de viento en diversas regiones del país.

De acuerdo con el organismo, este martes 9 de diciembre el frente frío 19 se mantendrá estacionado sobre la Península de Yucatán y el sureste mexicano. Esta condición generará lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Veracruz y Oaxaca; así como fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN detalló que la masa de aire polar asociada al sistema frontal comenzará a modificar gradualmente sus características térmicas, lo que favorecerá un ascenso paulatino de las temperaturas durante la tarde en estados del norte, noreste, oriente y centro del país.

Para el miércoles 10 de diciembre, el frente frío continuará estacionario sobre territorio nacional. Asimismo, su masa de aire polar seguirá debilitándose, permitiendo que el aumento en las temperaturas persista en las mismas regiones, aunque se mantendrán las condiciones para lluvias y rachas de viento en el sureste y la Península de Yucatán.

Clima para el martes 9 de diciembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el miércoles 10 de diciembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Qué es un frente frío estacionario?

Un frente frío estacionario es un límite entre dos masas de aire, una fría y otra cálida, que no se mueven o lo hacen muy lentamente porque ninguna de las dos tiene la fuerza suficiente para desplazar a la otra. Esta falta de movimiento provoca que el clima asociado, como nubes y lluvia prolongada, se mantenga sobre la misma área durante varios días.

Historias recomendadas: