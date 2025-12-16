Salud de Martha Higareda: ¿Qué es la Preeclampsia y Por Qué la Puso Entre la Vida y la Muerte?

La salud de Martha Higareda preocupó a sus fans y al espectáculo mexicano, luego de que diera a conocer que enfrentó una dura batalla durante su parto al presentar preeclampsia. ¿Qué es? ¿Por qué dificultó el nacimiento de sus bebés con Lewis Howes?

La actriz de 'No Manches, Frida' compartió desde tempranas fechas la noticia de su embarazo con esposo, quien es influencer. Posteriormente, dio a conocer que esperaba gemelas.

Martha Higareda y Lewis Howes Revelan Sexo de sus Bebés; Así Fue el Momento

¿Qué es preeclampsia?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la preeclampsia es la hipertensión arterial que suele aparecer después de la semana 20 de embarazo y puede implicar riesgos graves tanto para la madre como para el feto.

En caso de no tratarse a tiempo, puede evolucionar a la eclampsia, que causa convulsiones. Ambas afecciones pueden ser mortales.

Los síntomas de la preeclampsia pueden ser muy variables, ya que en algunos casos las personas pueden resultar asintomáticas, mientras que otras pueden presentar múltiples signos evidentes. Los síntomas más comunes son:

hipertensión arterial persistente

proteinuria

dolores de cabeza intensos

alteraciones visuales (por ejemplo, visión borrosa, visión de manchas)

dolor en la parte superior del abdomen

náuseas y vómitos (después del primer trimestre)

hinchazón en manos y rostro.

¿Por qué puso en riesgo a Martha Higareda la preeclampsia?

Higareda informó a través de su cuenta de Instagram que los médicos estuvieron cerca de seis horas intentando estabilizarla luego de que su presión arterial llegó a 215.

Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa.

La actriz dio a conocer que el diagnóstico fue preeclampsia, que durante seis horas la puso entre la vida y la muerte, según relató en su publicación.

Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar

La OMS señala que de tratarse, la preeclampsia puede provocar complicaciones graves tanto para la madre como para el feto y ocasionar problemas de salud a corto y a largo plazo.

Las complicaciones graves pueden ser:

eclampsia (convulsiones)

síndrome HELLP (hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia)

daño en órganos (riñones, hígado y cerebro)

desprendimiento prematuro de la placenta

parto prematuro

restricción del crecimiento fetal

muerte materna y fetal

DMZ