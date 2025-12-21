Inicio Ciudad de México Evento En Zócalo CDMX Hoy 21 de Diciembre 2025: Checa Cartelera y Horario de Concierto Gratis

Se ha dado a conocer la cartelera y los horarios del evento que se realizan hoy en el primer cuado de la ciudad

Conoce qué eventos hay hoy en el Zócalo de CDMX

En el Zócalo de CDMX se lleva a cabo la Verbena Navideña, con eventos especiales cada día. Foto: Cuartoscuro

La actividad musical en el Zócalo CDMX comenzará desde la tarde de este domingo 21 de diciembre y terminará hasta la noche, por lo que las personas que asistan podrán disfrutar de un auténtico festival con las presentaciones de los diferentes grupos y artistas:

2 pm: "Navidad y algo más..." Voz en Punto
3:30 pm: Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)
5:00 pm: Fratta
6:15 -7:15 pm: Los K'comxtles
7:30 - 9:00 pm: Cecilia Toussaint
9:05 -10:30 pm: Sonido La Diosa del Rock

