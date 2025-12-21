Evento En Zócalo CDMX Hoy 21 de Diciembre 2025: Checa Cartelera y Horario de Concierto Gratis
Daniel Zainos N+
Se ha dado a conocer la cartelera y los horarios del evento que se realizan hoy en el primer cuado de la ciudad
La actividad musical en el Zócalo CDMX comenzará desde la tarde de este domingo 21 de diciembre y terminará hasta la noche, por lo que las personas que asistan podrán disfrutar de un auténtico festival con las presentaciones de los diferentes grupos y artistas:
2 pm: "Navidad y algo más..." Voz en Punto
3:30 pm: Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)
5:00 pm: Fratta
6:15 -7:15 pm: Los K'comxtles
7:30 - 9:00 pm: Cecilia Toussaint
9:05 -10:30 pm: Sonido La Diosa del Rock