Evento En Zócalo CDMX Hoy 21 de Diciembre 2025: Checa Cartelera y Horario de Concierto Gratis

La actividad musical en el Zócalo CDMX comenzará desde la tarde de este domingo 21 de diciembre y terminará hasta la noche, por lo que las personas que asistan podrán disfrutar de un auténtico festival con las presentaciones de los diferentes grupos y artistas:

2 pm: "Navidad y algo más..." Voz en Punto

3:30 pm: Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)

5:00 pm: Fratta

6:15 -7:15 pm: Los K'comxtles

7:30 - 9:00 pm: Cecilia Toussaint

9:05 -10:30 pm: Sonido La Diosa del Rock