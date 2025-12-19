Horarios de Conciertos en Zócalo CDMX el 21 de Diciembre 2025: ¿Qué Artistas Estarán en Verbena?

Inicia la Verbena Navideña 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), que este año recibirá el nombre de Festival de Luces de Invierno, y para que no te pierdas ningunas de las actividades, acá en N+ te decimos los horarios de los conciertos y qué artistas se presentarán este domingo 21 de diciembre 2025.

Si aún no tienes plan para este fin de semana, en notas previas te contamos qué eventos habrán los próximos días en la Plaza de la Constitución o aquí puedes consultar los horarios de las actividades y shows de este sábado.

El festival "Luces de Invierno" 2025 se realizará del 20 de diciembre al 4 de enero de 2026 en el Zócalo y contará con pastorelas, conciertos y recorridos entre esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos y árboles con nochebuenas del Suelo de Conservación.

¿Qué artistas darán concierto en el Zócalo el 21 de diciembre?

Como parte de la verbena navideña, artistas de diferentes géneros musicales ofrecerán conciertos completamente gratuitos este domingo 21 de diciembre de 2025 para amenizar la visita de las familias que asistan a Plaza de la Constitución a pasar un buen momento:

Grupo musical Voz en Punto

Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)

Fratta

Los K'comxtles

Cecilia Toussaint

Sonido La Diosa del Rock

¿A qué hora inician los conciertos en el Zócalo CDMX?

La actividad musical en el Zócalo CDMX comenzará desde la tarde de este domingo 21 de diciembre y terminará hasta la noche, por lo que las personas que asistan podrán disfrutar de un auténtico festival con las presentaciones de los diferentes grupos y artistas:

2 pm : "Navidad y algo más..." Voz en Punto

: "Navidad y algo más..." Voz en Punto 3:30 pm : Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)

: Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl) 5:00 pm : Fratta

: Fratta 6:15 -7:15 pm : Los K'comxtles

: Los K'comxtles 7:30 - 9:00 pm : Cecilia Toussaint

: Cecilia Toussaint 9:05 -10:30 pm: Sonido La Diosa del Rock

Además de los conciertos en el Zócalo CDMX, los asistentes podrán disfrutar la presentación de la obra de teatro 'El soplido del Diablo', la cual contará con dos funciones en el Foro Navideño. Los horarios son a las 2:45 pm y 4:15 pm.

Como parte de la verbena navideña, las personas también tendrán la oportunidad de comprar artesanías mexicanas y nochebuenas, así como admirar las 14 esculturas lumínicas con motivos navideños y pasar por el túnel de luz monumental, considerado el más grande de México, con una dimensión de 150 metros de largo.

