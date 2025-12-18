¿Qué Artistas Dan Concierto en el Zócalo CDMX el Sábado 20 de Diciembre? Horario de Actividades

Arranca la verbena navideña en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por tal motivo acá te decimos qué artistas darán concierto en el Zócalo de la CDMX este sábado 20 de diciembre 2025 y a qué hora empieza el Festival de Luces de Invierno por las actividades de Navidad y Año Nuevo en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Luego de la inauguración del alumbrado navideño, en una nota ya te dijimos qué evento hay en el Zócalo CDMX el 20 y 21 de diciembre 2025 y la lista de todas las actividades que habrá en la plancha del Centro Histórico en esta época de la Navidad.

¿A qué hora es el evento "Festival de Luces de Invierno" en el Zócalo CDMX el 20 de diciembre 2025?

La verbena navideña en el Zócalo capitalino empieza a las 14:30 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 20 de diciembre y va a terminar a las 22:30 horas de la noche. Eso quiere decir que el evento va a tener una duración de poco más de ocho horas.

El festival de Luces de Invierno en el Zócalo arranca este 20 de diciembre y termina hasta el próximo 6 de enero 2026, en el Día de los Reyes Magos. Durante todo ese lapso se van a realizar distintas actividades en la Plaza de la Constitución.

¿Qué artistas darán concierto en el Zócalo CDMX este 20 de diciembre 2025?

Si te interesa asistir al primer día de actividades en el Zócalo, acá te dejamos la lista de artistas que van a dar concierto este 20 de diciembre 2025 por le Verbena Navideña:

Coro navideño de las UTOPÍAS : Se presenta en el escenario de "Conciertos" de 14:30 a 15:15 horas .

: Se presenta en el escenario de "Conciertos" de . " Navidad y algo más... " Voz en Punto: De 16:00 a 16:40 horas .

" Voz en Punto: De . Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli : De 17:25 a 18:25 horas .

: De . Fusión Colonche 432 (Selección Cuicatl): De 18:35 a 19:35 horas .

(Selección Cuicatl): De . La señora Tomasa (ESP): De 19:55 a 20:55 horas .

(ESP): De . Sonido Sensasión Candela: De 21:00 a 22:30 horas.

Te recodamos que el evento en el Zócalo Festival de Luces de Invierno es totalmente gratis el sábado 20 de diciembre 2026 y durante todos los días que dure en el Centro Histórico CDMX.

