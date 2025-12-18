¿Seguirá el Frío? Así se Espera Clima en CDMX Mañana Viernes 19 de Diciembre 2025
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa alerta amarilla en cinco alcaldías por pronóstico de bajas temperaturas
¡Toma precauciones! Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron nuevamente la alerta amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas, ahora para la madrugada y mañana del viernes 19 de diciembre de 2025.
Aquí en N+ te decimos en dónde se activó la alerta y también te compartimos los consejos de las dependencias del sector, con la finalidad de prevenir afectaciones por el frío.
Noticia relacionada: Regresa el Cubrebocas: Secretaría de Salud Pide Usarlo en Estos Casos ante Súper Gripe H3N2
Seguirá el frío en la CDMX: Activan alerta amarilla
En su reporte meteorológico diario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que entre las 03:00 y las 06:00 horas del viernes, el termómetro podría registrar 10ºC.
“La madrugada será de fría a muy fría”, advirtió la dependencia capitalina, que además recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
Posteriormente, activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
Los niveles de alerta
La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.
Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:
- Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana.
- Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.
- Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.
- Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.
- Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.
Recomendaciones ante frío intenso en CDMX
La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.
