Virus Influenza A H3N2: Países con Casos de Súper Gripe Hoy, Domingo 21 de Diciembre | Lista.

Los casos de la variante de influenza A H3N2, subclado K, también conocida como la Súper gripa, han ido en aumento en distintas partes del mundo, lo que ha encendido las alertas de los sistemas sanitarios internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las regiones donde esta ola de contagios presenta mayor incidencia son Europa y Asia. No obstante, también se han registrado casos en Oceanía y América del Norte, aunque hasta el momento con menor impacto en comparación con otros continentes.

En el caso de México, el pasado 12 de diciembre, autoridades sanitarias confirmaron la detección del primer caso de Súper gripa en el país. Aunque el anuncio generó inquietud entre la población, la Secretaría de Salud aseguró que la situación se encuentra bajo control.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detección de este contagio no representa, por ahora, una amenaza inmediata para la salud pública.

Pero ¿en qué otros países se presenta la Súper Gripe?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nota informativa para actualizar a los países sobre el incremento en la circulación del virus de influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1), en diversas regiones del mundo, y reiteró el llamado a fortalecer la vigilancia epidemiológica y promover la vacunación, especialmente entre adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Países con presencia del virus:

Estados Unidos

Canadá

México

Nueva Zelanda

Fiji

Chile

Perú

Inglaterra

Bolivia

España

Francia

Italia

Alemania

Japón

Corea del Sur

Bangladesh

Sri Lanka

Ecuador

Primer caso en Ecuador

El sábado 20 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador confirmó el primer caso de influenza A (H3N2) variante K, correspondiente a un paciente en el sur del país.

El caso ha sido identificado oportunamente y el paciente se encuentra bajo seguimiento médico, cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de infección respiratoria, indicó en un comunicado.

El Ministerio aseveró que mantiene activos los sistemas de vigilancia epidemiológica y el monitoreo permanente de virus respiratorios a nivel nacional. Reiteró a la población la importancia de mantener medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios.

Ante cualquier signo de alerta, el MSP pidió a la ciudadanía que acuda oportunamente a los servicios de salud. Asimismo, recordó que la vacunación contra la influenza continúa disponible de manera gratuita en los centros de salud del país, especialmente para los grupos prioritarios.

Suspenden clases presenciales en Perú

En Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de América, cerró las puertas de su ciudad universitaria ante la presencia en el país de la gripe A H3N2. En tal sentido, se dispuso la suspensión inmediata de clases presenciales y el cierre de todas sus instalaciones.

Las autoridades universitarias dijeron que la medida es como parte de un protocolo preventivo

Hace algunos días, el Ministerio de Salud confirmó los primeros casos de la influenza A H3N2 en el país. Mientras tanto, se intensificaron las campañas de vacunación en distintos barrios periféricos.

¿Qué es H3N2 subclado K?

La influenza A (H3N2) subclado K es una variación genética esperada del virus de la gripe. Sus síntomas y mecanismos de transmisión son similares a los de la influenza estacional. La principal medida de protección continúa siendo la vacunación anual, así como el mantenimiento de medidas básicas de higiene.

¿Qué síntomas tiene la influenza H3N2?

Los síntomas de la influenza H3N2 son similares a los del resfriado común e incluyen:

Fiebre alta, generalmente superior a los 38 °C

Tos seca y persistente

Dolor de garganta

Dolores musculares y articulares intensos

Cansancio extremo o fatiga

Dolor de cabeza

En algunos casos, especialmente en niños, náuseas y/o vómitos

Especialistas advierten que cuando el virus H3N2 predomina durante la temporada invernal, los brotes suelen ser más severos.

Por ello, recomiendan no desatender a las personas que presenten síntomas, particularmente a infantes, adultos mayores y quienes padecen alguna comorbilidad, como enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías, diabetes, trastornos metabólicos, renales o hepáticos, enfermedades neurológicas, trastornos sanguíneos o sistemas inmunitarios debilitados.

