Ataque Armado en una Fiesta en Ajacuba, Hidalgo, Deja Al Menos 4 Víctimas.

Un ataque armado en una fiesta en Ajacuba, al suroeste de Hidalgo, dejó al menos cuatro víctimas, informaron autoridades municipales en las primeras horas de este 21 de diciembre.

Los reportes oficiales señalan que la agresión ocurrió en la comunidad de San Nicolás Tecomatlán, durante la tarde noche del sábado 20 de diciembre, calificando el hecho como algo "aislado".

Previamente, medios locales señalaron que hombres armados irrumpieron en una boda, aunque esto no se ha confirmado. Presuntamente, resultó herida una regidora que se encontraba en la convivencia, así como una menor de edad. Asimismo, se reportó la muerte de un hombre.

Sin embargo, el ayuntamiento de Ajacuba solo informó que tres de cuatro víctimas resultaron lesionadas, sin precisar el estado de salud de la cuarta persona.

¿Qué pasó en Ajacuba?

En un comunicado, el gobierno municipal de Ajacuba informó que servicios de emergencia, así como elementos de la policía acudieron a atender un "incidente de seguridad" en San Nicolás Tecomatlán alrededor de las 19:00 horas del sábado.

Al sitio, también arribaron funcionarios de protección civil, así como ambulancias de tres municipios aledaños: San Agustín Tlaxiaca, Tlaxcoapan, Francisco I. Madero, así como la unidad designada a la alcaldía de los hechos.

"Brindaron atención prehospitalaria en el lugar y realizaron los traslados necesarios", indicó sin precisar qué evento se desarrollaba.

La autoridad, encabezada por la morenista Zitlaly Zúñiga, agregó que todas las víctimas fueron llevadas a un centro médico de San Agustín Tlaxiaca, al noreste, cerca de la capital, Pachuca. Al menos tres personas se reportan estables.

Como resultado de esta atención, cuatro personas fueron valoradas y trasladadas a un hospital en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, donde 3 se reportan estables, con lesiones que no ponen en riesgo su vida y con posibilidad de alta médica en breve

Pero los informes preliminares varían entre los lesionados, así como la fiesta que se realizaba en la zona que colinda con el Estado de México, si fue en un salón o un domicilio particular. En tanto, el ayuntamiento de Ajacuba aseguró que la situación fue controlada y no hay mayo peligro para el resto de la ciudadanía.

"Las autoridades competentes mantienen seguimiento puntual del caso, y la situación se encuentra bajo control, sin riesgo para la población en general", añadió.

Es importante señalar que se trata de un hecho aislado, que no representa una situación generalizada ni recurrente en nuestro municipio

La administración de Zúñiga Peña pidió a la población que mantenga la calma y se informe por fuentes oficiales, además de permitir a las autoridades correspondientes que "continúen con su labor".

"El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la seguridad, la paz social y la tranquilidad de las familias de Ajacuba", finalizó el comunicado.

Medios locales señalaron un supuesto conflicto entre bandos dedicados al robo de combustible. Pero la Secretaría de Seguridad de Hidalgo, así como la Procuraduría de Justicia, no han ofrecido mayores detalles al respecto.

