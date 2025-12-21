¿Qué Causó Explosión de la Pipa en Iztapalapa? Fiscalía de CDMX Presenta Informe

La Fiscalía General de Justicia y el gobierno de la Ciudad de México presentaron un informe sobre a la volcadura de una pipa con gas LP y la explosión en el Puente de La Concordia en Iztapalapa en el que detallaron cuáles fueron las causas del siniestro que dejó 32 personas fallecidas y 63 lesionados.

En conferencia de prensa, las y los funcionarios dieron detalles de los avances de las investigaciones, así como un recuento de las labores realizadas durante la emergencia, ocurrida el pasado 10 de septiembre 2025.

¿Qué dijo la Fiscalía de CDMX?

La fiscal Bertha Alcalde Luján descartó que el incidente fuera ocasionado por problemas en la vía de circulación, es decir, baches o irregularidades en el pavimento, así como fallas mecánicas o factores naturales externos, como lluvia o fuertes vientos.

No obstante, aseguró, de acuerdo con la evidencia técnica, que hubo responsabilidad por parte del conductor como de la empresa de transporte.

Responsabilidad inmediata por parte del conductor, quien desafortunadamente murió por el exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarlo con el muro. La evidencia técnica muestra que existen obligaciones que la empresa operadora debía cumplir y que al omitirse generaron condiciones de riesgo que pudieron haber tenido incidencia:

Por parte de la empresa de transportes, las responsabilidades son:

Capacitación del conductor para manejo de vehículo cargado con sustancias peligrosas

Deber de supervisar y controlar las jornadas de conducción, verificando tiempos de descanso

Brugada destaca cifra histórica para reparación de daños

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que los acuerdos reparatorios para las víctimas de la explosión del Puente de la Concordia suman una cifra de 480 millones de pesos, la cual, aseguró, es histórica.

Se han logrado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas, con un monto total de 480 millones de pesos. Se trata de una cifra histórica de reparación de daños, una cifra que no se había logrado antes eventos como este en la ciudad y el país

La mandataria capitalina aseguró que de la cantidad alcanzada para la reparación, el 90 por ciento, es decir, 429 millones, ya fueron entregados a las familias afectadas; mientras que el 10% restante está en proceso de ser solventado.

Todo esto a cargo de la empresa que asumió este acuerdo de reparación de daños

