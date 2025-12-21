Explota Casa por Acumulación de Gas en Ecatepec, Edomex

La mañana de este domingo 21 de diciembre se registró la explosión de una vivienda a causa de una acumulación de gas en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, hecho que dejó como saldo a una persona lesionada.

Tras el incidente, al lugar acudieron los Bomberos de Ecatepec, quienes lograron controlar el siniestro y asegurar la zona. Durante las labores de atención, los vulcanos confirmaron que la explosión se originó en el segundo nivel del inmueble debido a la acumulación de gas, lo que provocó severos daños estructurales.

Como resultado del estallido, un hombre de 43 años de edad resultó con lesiones de consideración. De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por las autoridades, la víctima fue atendida en el sitio por personal médico, quien diagnosticó quemaduras en aproximadamente el 30 por ciento de la superficie corporal. Posteriormente, fue trasladado al Hospital 1ro. de Octubre del ISSSTE para recibir atención especializada.

Tres casas resultaron con daños por la onda expansiva

Al sitio también arribó personal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encargado de realizar la evaluación del inmueble afectado. Debido a la magnitud de la onda expansiva y al riesgo de un posible colapso, los bomberos llevaron a cabo trabajos de apuntalamiento provisional para reducir peligros adicionales.

Finalmente, elementos de Rescate Urbano informaron que al menos tres viviendas aledañas resultaron afectadas, además de un poste de telefonía y varios vehículos estacionados en las inmediaciones. Las autoridades continúan con las inspecciones correspondientes para determinar daños y prevenir nuevos riesgos en la zona.

