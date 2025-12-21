Camioneta Cae Desde un Puente a un Canal y Mueren 4 Personas en Jiutepec, Morelos

Una camioneta de color blanco volcó y cayó desde un puente a un canal en la colonia Atlacomulco, en Jiutepec, Morelos, dejando cuatro personas muertas este domingo 21 de diciembre 2025.

La oficina de Protección Civil de Jiutepec, Morelos, informó que fueron tres hombres y una mujer las víctimas de este fatal accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta cayó de un puente sobre el canal, quedando con las llantas hacia arriba, permitiendo la entrada de agua e imposibilitando la salida de las personas que viajaban en la unidad.

Trataron de recatar a los pasajeros de la camioneta

Pese a que civiles trataron de ayudar para rescatar a las personas, no pudieron sacarlas del vehículo. Posteriormente, acudieron elementos de la Guardia Nacional a realizar las labores de auxilio.

Información preliminar indica que tres personas se quedaron en el lugar donde volcó la camioneta, mientras que una más fue arrastrada por la corriente.

Esta mañana, efectivos de la Guardia Nacional resguardaba la zona, a la espera de personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos para realizar las diligencias correspondientes a la investigación de los hechos.

Historias recomendadas:

Bloqueo Hoy en Autopista Mazatlán-Tepic y Violencia en Escuinapa; Esto Sabemos

Así fue el Desfile por el Día del Policía en la CDMX



DMZ