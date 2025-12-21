Bloqueo Hoy en Autopista Mazatlán-Tepic y Violencia en Escuinapa; Esto Sabemos

A través de un twit la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este domingo 21 de diciembre, se reportó un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic.

En el comunicado también informan de un evento de seguridad en Escuinapa que se esta atendiendo por las autoridades correspondientes.

Advierten a la población estar atenta, evitar circular por la zona.

