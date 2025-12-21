Inicio Sinaloa Bloqueo Hoy en Autopista Mazatlán-Tepic y Violencia en Escuinapa; Esto Sabemos

Bloqueo Hoy en Autopista Mazatlán-Tepic y Violencia en Escuinapa; Esto Sabemos

|

N+

-

Esta mañana la Secretaría de Seguridad Publica en Sinaloa informó que atienden un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic, así como hechos de violencia en Escuinapa.

Bloqueo Hoy en Autopista Mazatlán-Tepic y Violencia en Escuinapa 21 de Diciembre 2025

Bloqueo Hoy en Autopista Mazatlán-Tepic y Violencia en Escuinapa. Foto: Ilustrativa Google Maps

COMPARTE:

A través de un twit la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este domingo 21 de diciembre, se reportó un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic.

En el comunicado también informan de un evento de seguridad en Escuinapa que se esta atendiendo por las autoridades correspondientes.

Advierten a la población estar atenta, evitar circular por la zona.

Noticia relacionada: Jornada Violenta en Escuinapa, Sinaloa, Deja 3 Personas Muertas

Información en desarrollo...

Violencia en Sinaloa
Inicio Sinaloa Bloqueo hoy en autopista mazatlan tepic y violencia en escuinapa 21 de diciembre 2025