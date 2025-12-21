Bloqueo Hoy en Autopista Mazatlán-Tepic y Violencia en Escuinapa; Esto Sabemos
Esta mañana la Secretaría de Seguridad Publica en Sinaloa informó que atienden un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic, así como hechos de violencia en Escuinapa.
A través de un twit la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este domingo 21 de diciembre, se reportó un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic.
En el comunicado también informan de un evento de seguridad en Escuinapa que se esta atendiendo por las autoridades correspondientes.
Advierten a la población estar atenta, evitar circular por la zona.
#SSPSinaloa informa que, este domingo 21 de diciembre, se reportó un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic y un evento de seguridad en Escuinapa, el cual ya es atendido por el Grupo Interinstitucional en este municipio.— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) December 21, 2025
Información en desarrollo...