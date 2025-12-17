Reportan Hechos de Violencia en Escuinapa; Reportan Bloqueo en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa confirmó la mañana de este miércoles la presencia de hechos delictivos en el municipio de Escuinapa, al sur de la entidad.

Fue a través de redes sociales que la dependencia estatal informó que, además de los acontecimientos de violencia, se registró el bloqueo de una vía de comunicación, situación que ya es atendida por autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes conforman el Grupo Interinstitucional desplegado en la zona.

En el comunicado oficial, se recomendó a la población evitar el área en la medida de lo posible y atender las indicaciones de las autoridades que participan en operativos de seguridad, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Hasta el momento, la dependencia no ha dado a conocer mayores detalles sobre personas lesionadas o detenidas.

Ángeles Verdes reportan tractocamión incendiado

El departamento de Ángeles Verdes, auxilio mecánico en carreteras, reportó a través de sus redes sociales un cierre en la carretera libre entre Mazatlán y Tepic debido al incendio de un tractocamión.

#ReporteCarretero 🔴 cierre de circulación 🔴 en #Sinaloa



Lib. Mazatlán - Tepic 15D, km 181, ambos sentidos.

Cierre a la circulación por atención de incidente (tractocamión incendiado).



Si requieres mayor información llama al 078. pic.twitter.com/3ZDCtyJUiI — Ángeles Verdes (@AngelesVerdesMX) December 17, 2025

Información en proceso...

