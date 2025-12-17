Uso de Drones por Delincuencia Organizada Genera Especial Interés en Estados Unidos: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el uso de drones por parte de la delincuencia organizada fue un tema que le interesó al Gobierno de Estados Unidos en la última reunión que tuvieron funcionarios de ambos países.

Durante su conferencia de prensa matutina de hoy, 17 de diciembre de 2025, comentó que es un tema que no se había dialogado previamente con las autoridades estadounidenses.

Detalló que los funcionarios mexicanos explicaron cómo está el panorama en el país respecto al uso de drones por parte de la delincuencia, así como las acciones que se están llevando a cabo en la materia, y que ayudan a fortalecer la seguridad en ambos lados de la frontera.

Particularmente hubo un tema que le interesó al Gobierno de Estados Unidos: el uso de drones por la delincuencia; entonces, se tocó este tema, entre muchos otros, pero este tema no se había tocado previamente.

Video relacionado: Vivienda Sufre Daños al Caerle un Dron con Explosivos en Santiago Maravatio, Guanajuato.

Video: México y EUA Acuerdan Enfrentar Posibles Ataques con Drones en la Frontera Común

EUA pidió investigar tema de drones

La mandataria nacional informó que el Gobierno de Estados Unidos solicitó que se investigara el tema de los drones.

“Ha habido algunos casos que nos ha tocado a nosotros en el último año, uno o dos, donde ha habido utilización de estos artefactos; pero en los últimos meses no ha habido información sobre ello”, mencionó.

De acuerdo con la mandataria, en las distintas operaciones de seguridad incluso se han registrado decomisos de estos artefactos.

Noticia relacionada: Incautan 18 Artefactos Explosivos para Dron en ‘Operación Frontera Norte’.

Recordó también un caso en que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos con un explosivo arrojado desde un dron.

Sin embargo, puntualizó que este método “ni siquiera lo hemos detectado nosotros en la frontera, pero a Estados Unidos le interesa y es parte del entendimiento y la comunicación que puede haber en relación a esto”.

Sheinbaum agregó que se realizaron cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en los que se consideró el tema de los artefactos o vehículos no tripulados.

