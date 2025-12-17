Sujetos Atacan Vivienda e Incendian una Camioneta en Culiacán; Esto se Sabe

La mañana de este miércoles 17 de diciembre, una vivienda fue vandalizada en la calle Pánuco en Lomas de Guadalupe entre Río Yaqui y Avenida Ignacio Aldama, en Culiacán, Sinaloa.

Mediante una llamada al número de emergencias 911 se alertó a las autoridades de seguridad, quienes tras el reporte acudieron al punto elementos de la Policía Municipal y Estatal quienes intentaron que el incendio de una camioneta en llamas que se encontraba en la cochera no se propagara.

Minutos después arribaron elementos del equipo de bomberos quienes se encargaron de realizar las tareas correspondientes combatiendo, controlando y sofocando completamente el incendio en la vivienda ubicada en el sector de Lomas de Guadalupe, y que alertó a los habitantes de la zona.

De acuerdo a versiones, los vecinos escucharon un golpe seguido de la explosión de la camioneta que fue utilizada para reventar el portón de la vivienda y posteriormente prenderle fuego.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos para determinar el motivo que originó este hecho violento, el cual ya es investigado para intentar lograr ubicar a los autores materiales.

