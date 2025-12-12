Aseguran Diez Vehículos con Blindaje Artesanal, Armas y Explosivos en Culiacán

Corporaciones de seguridad aseguraron diez vehículos, nueve de ellos con blindaje artesanal, tras una inspección realizada en tres inmuebles habilitados como talleres mecánicos improvisados en la colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Culiacán. La intervención se llevó a cabo luego de que autoridades estatales y federales obtuvieran una orden judicial para ingresar a los predios, los cuales operaban de manera clandestina como centros de reforzamiento rudimentario de automóviles.

De acuerdo con el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad, los inmuebles funcionaban ocultamente como espacios destinados a modificar y reforzar vehículos mediante técnicas artesanales. La localización de estos domicilios fue posible gracias a una denuncia ciudadana anónima, lo que permitió a las autoridades iniciar el seguimiento del caso y establecer vigilancia previa antes de solicitar la autorización judicial correspondiente.

Tras permanecer dos días en espera de la orden para ingresar legalmente, los elementos participantes realizaron una revisión minuciosa de los tres sitios. Durante la inspección, además de los vehículos, se identificó la presencia de diverso material considerado de riesgo.

Encontraron armas, explosivos y equipo bélico durante el operativo.

En el desarrollo de la inspección se hallaron armas y equipo de carácter bélico. Dentro de los inmuebles fueron localizados dos fusiles y tres pistolas, así como 24 cargadores y un total de 657 proyectiles. También se aseguraron dos dispositivos adaptados para el lanzamiento de granadas y un par de chalecos tácticos, todos encontrados en el interior de los talleres improvisados.

A mitad del recuento de lo asegurado, se informó sobre la localización de 414 explosivos de manufactura improvisada, además de los diez vehículos incautados, de los cuales nueve presentaban refuerzos artesanales.

Las autoridades detallaron que los vehículos asegurados quedaron bajo resguardo, al igual que las armas, explosivos y demás objetos localizados durante el operativo. Todo el material fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para su análisis y el seguimiento legal que derive de la investigación.

No se han reportado personas detenidas.

Hasta el momento de la emisión del reporte oficial, no se ha confirmado la detención de personas presuntamente relacionadas con estas actividades. Tampoco se informó sobre la identidad de posibles responsables vinculados con la operación de los talleres clandestinos.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con base en los indicios recabados durante la inspección, así como en la información obtenida a partir de la denuncia ciudadana que permitió ubicar los inmuebles.

