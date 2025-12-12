Suspenden a Dos Policías Municipales en Tijuana por Presunta Extorsión

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana suspendió temporalmente a dos policías municipales luego de que una denuncia ciudadana, inicialmente difundida en redes sociales y posteriormente presentada ante la Sindicatura Municipal, señalara presunta extorsión y malas prácticas. La medida fue tomada en Tijuana como parte de la primera respuesta institucional al reporte, con el objetivo de permitir el inicio del procedimiento formal de investigación.

Nota relacionada: Investigan a Policías por Presunta Alteración de Pruebas tras Muerte de Joven en Mexicali

Los elementos suspendidos fueron retirados de sus funciones operativas mientras se desarrolla el proceso correspondiente. Esta separación temporal implica que no participarán en actividades de campo ni tareas de seguridad hasta que se clarifiquen los hechos señalados por la persona denunciante.

A mitad de la información obtenida se subraya que la acusación gira en torno a presunta extorsión y malas prácticas, lo que motivó la reacción institucional y el inicio de una investigación administrativa.

¿Por qué suspendieron temportalmente a los agentes de policía?

El comunicado de la Secretaría señala que la medida aplicada busca asegurar que la investigación se realice sin interferencias, garantizando que los agentes no tengan contacto con labores que pudieran afectar el curso del procedimiento.

Nota relacionada: Suspenden a Policía Acusado de Privar de la Libertad a un Dentista en Tijuana

La dependencia precisó que será la Sindicatura Municipal la encargada de revisar los elementos, valorar las pruebas y determinar si existen responsabilidades administrativas derivadas de los hechos reportados. Este organismo conducirá las etapas del proceso y emitirá las resoluciones correspondientes.

Historias recomendadas:

Información de Perla Velázquez

RCP