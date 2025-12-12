Tijuana Registra Primera Muerte por Monóxido de Carbono este 2025; Emiten Recomendaciones

La ciudad de Tijuana registró su primer fallecimiento por monóxido de carbono en lo que va de 2025, luego de que un hombre de 74 años fuera localizado sin vida dentro de su vivienda en el fraccionamiento Hacienda Los Venados, la mañana del viernes 5 de diciembre. Autoridades de Protección Civil Municipal advirtieron sobre el incremento de incidentes relacionados con la mala instalación de boilers y calefactores durante la temporada invernal.

Te podría interesar:

El director de Protección Civil Municipal, José Luis Jiménez, señaló que la víctima tenía un boiler de paso instalado dentro de la vivienda, situación que incrementa el riesgo si no se cuenta con ventilación adecuada.

Tenía lo que era el boiler de paso dentro de la vivienda… si lo vas a tener dentro por cualquier cuestión, que el tubo de escape quede hacia la parte de afuera de la vivienda

José Luis Jiménez, director de Protección Civil Municipal

Ocho muertes en 2024 y más de 40 incidentes atendidos

De acuerdo con cifras de Bomberos Tijuana, en 2024 se registraron ocho fallecimientos por intoxicación con monóxido de carbono, mientras que Protección Civil atendió cerca de 40 incidentes relacionados con acumulación de gas tóxico en viviendas.

Las autoridades reiteraron que los boilers o minas de gas, aparatos que generan combustión, deben tener siempre una salida de ventilación metálica hacia el exterior para expulsar los gases. Cuando esta ventilación no existe o se encuentra obstruida, el monóxido puede concentrarse rápidamente dentro del domicilio.

Jiménez advirtió además que existen señales visibles de riesgo en los hogares:

Si ya viste que en el techo te dejó una mancha café sosa, ya te está alertando que hay monóxido dentro de tu vivienda ... Hoy en día es muy común que duremos mucho tiempo bañándonos… esa combustión de 30 o 40 minutos puede ser mortal

Recomendaciones para prevenir incidentes

Protección Civil Municipal reiteró el llamado a instalar detectores de monóxido de carbono y humo, dispositivos económicos pero indispensables para evitar tragedias durante el invierno.

Las autoridades pidieron a la población:

Revisar las instalaciones de gas y boilers.

Mantener ventilación adecuada en baños y cuartos de servicio.

No confiarse, ya que el monóxido no tiene olor, no se ve y puede causar la muerte en minutos.

Historias recomendadas:

Información Ixshel Gomez

APG