Hombre es Vinculado por Presunto Robo a Clientes de Más de 80 Mil Pesos en BC; Esto se Sabe

La Fiscalía Regional de Ensenada cumplimentó una orden de aprehensión contra Edgar “N”, señalado por apropiarse de recursos económicos y tarjetas de cobranza mientras laboraba como cobrador en un negocio local entre el 22 de abril y el 22 de junio de 2024. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en Ensenada, donde el trabajador habría retenido dinero derivado de pagos de clientes sin autorización del propietario del establecimiento.

Durante ese periodo, el imputado presuntamente utilizó su posición dentro del negocio para manipular o retener los ingresos diarios. Las tarjetas de cobranza, utilizadas para el control de pagos, también habrían sido sustraídas, afectando directamente la operación interna del comercio y el registro de adeudos.

¿De cuánto dinero se le acusa de haber desviado?

La investigación detalla que los fondos desviados ascienden a 81,831.50 pesos mexicanos, monto que correspondía a diversas transacciones realizadas por clientes. Además, se reportó la desaparición de 210 tarjetas de cobranza, consideradas parte del material necesario para el seguimiento de los pagos.

A la mitad del proceso de investigación, la autoridad ministerial estableció que el delito atribuido corresponde a robo calificado cometido por dependiente, toda vez que el presunto responsable habría aprovechado su función laboral para sustraer el dinero. La coordinación entre la Fiscalía Regional y la Unidad de Investigación de Robos permitió acreditar los señalamientos con base en los registros del negocio y los reportes del propietario.

Se dictó prisión preventiva durante el proceso legal.

Posteriormente, se llevó a cabo la orden de aprehensión contra Edgar “N”, quien fue presentado ante el Juez de Control para determinar su situación jurídica. Con los datos de prueba aportados, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso por el delito señalado.

El Juez de Control impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, argumentando la falta de arraigo del imputado y el riesgo de no localización durante el proceso penal. Esta medida permanecerá vigente mientras continúan las etapas procesales correspondientes.

