Contingencia Ambiental: Tijuana Registra Nueva Alerta Hoy por Mala Calidad del Aire

La Secretaría de Medio Ambiente de Baja California activó la Fase Alerta por Mala Calidad del Aire la mañana de este 12 de diciembre de 2025, debido a concentraciones elevadas de material particulado PM2.5 en el municipio de Tijuana.

La medida fue anunciada a las 07:00 horas, luego de que los niveles de contaminación superaran los parámetros recomendados para la salud, especialmente durante la temporada invernal, cuando las inversiones térmicas favorecen la acumulación de partículas en la atmósfera.

Según personal de la dependencia estatal, este tipo de alertas se activa cuando los contaminantes finos presentan riesgo para la población, particularmente en zonas urbanas con alto flujo vehicular y actividades que generan emisiones.

Recomendaciones para la población

Las autoridades del medio ambiente emitieron una serie de recomendaciones diferenciadas por grupos:

Personas con enfermedades cardiorrespiratorias y mayores de 60 años

Reducir actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre.

Permanecer en interiores en la medida de lo posible.

Menores de 12 años y personas gestantes

Se permite realizar actividades moderadas al aire libre.

Evitar actividades físicas vigorosas o prolongadas.

Población en general

Pueden realizar actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse atentos a cambios en la calidad del aire.

Medidas para reducir emisiones durante la Fase Alerta

La Secretaría de Medio Ambiente recordó a la población una serie de acciones obligatorias y preventivas para disminuir la contaminación:

Reducir el uso de vehículos particulares y optar por transporte público o auto compartido.

Reportar de inmediato incendios o humo visible.

Prohibición del uso de pirotecnia.

Prohibido encender fogatas.

Evitar actividades al aire libre que generen polvo o material particulado.

Humedecer patios o superficies descubiertas para evitar la resuspensión de partículas.

No realizar quemas de materiales, residuos o quemas agrícolas y forestales.

