Mexicali Activa Fase Alerta por Muy Mala Calidad del Aire Hoy; Suman 12 en Diciembre

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California activó este 12 de diciembre de 2025 la Fase Alerta por Muy Mala Calidad del Aire en Mexicali debido a altos niveles de material particulado PM10, registrados desde las 07:00 horas.

Con esta, suman ya 12 alertas en lo que va del mes de diciembre, lo que significa que prácticamente no ha habido un solo día sin periodos de contaminación severa durante diciembre.

De acuerdo con la autoridad estatal, los niveles actuales representan un riesgo para la salud, especialmente en personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias, menores de 12 años y mujeres gestantes, por lo que se emitieron recomendaciones específicas para estos grupos.

Medidas para reducir la contaminación

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California exhortó a la ciudadanía a:

Reducir el uso de vehículos particulares y optar por transporte público o autos compartidos.

Reportar de inmediato cualquier incendio.

Evitar el uso de pirotecnia.

No encender fogatas.

Disminuir actividades al aire libre que generen emisiones de polvo o partículas.

Humedecer patios o superficies descubiertas para evitar la resuspensión de polvo.

Evitar la quema de materiales, residuos o quemas para capacitación.

Suspender quemas agrícolas y forestales.

Recomendaciones a la población

Personas mayores de 60 años y con enfermedades cardiorrespiratorias: realizar actividades en interiores y evitar pasar tiempo al aire libre.

Menores de 12 años y mujeres gestantes: reducir actividades físicas al aire libre y evitar actividades vigorosas.

Población general: evitar actividades físicas prolongadas o intensas al aire libre.

Comité de Justicia Ambiental busca frenar crisis de contaminación

Ante la constante mala calidad del aire en la ciudad, un grupo de ciudadanos decidió conformar el Comité de Justicia Ambiental de la Frontera, con el objetivo de presionar a las autoridades para establecer regulaciones efectivas que detengan la generación de partículas contaminantes.

Fernando Márquez, miembro del comité, explicó que el grupo surgió de manera voluntaria, motivado por la necesidad de informarse, concientizarse y sumar esfuerzos para lograr cambios:

Nuestro objetivo principal es educar a la comunidad, pero también hacer incidencia en políticas públicas… Nos gustaría que más jóvenes y estudiantes universitarios se unan. Es importante que lleven su conciencia a la práctica para lograr cambios tangibles

Actualmente son 15 integrantes, la mayoría personas que ya padecen enfermedades relacionadas con la contaminación o tienen familiares afectados. Fernando Márquez recordó que Mexicali es una de las ciudades con mayor incidencia de asma infantil, cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares, problemática agravada por los constantes episodios de mala calidad del aire.

