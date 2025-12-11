Abren Pista de Hielo Gratuita en Ensenada ¿Cuál es el Horario y Hasta Cuándo Estará?

En la Plaza Cívica de la Patria se llevó a cabo la inauguración de la primera pista de patinaje sobre hielo instalada en Ensenada, acompañada del tradicional encendido del árbol gigante de Navidad. El evento, realizado en el marco del inicio de las fiestas decembrinas en el municipio, reunió a familias que se dieron cita para participar en las actividades organizadas en el espacio público.

Durante el acto inaugural, autoridades municipales convocaron a residentes y visitantes a disfrutar de las actividades de temporada, con énfasis en la promoción de la convivencia familiar. La pista de hielo forma parte de las atracciones dispuestas para esta época, con acceso libre para todas las familias que acudan al lugar.

¿Cuál es el horario de la pista de hielo en Ensenada?

Desde el primer día, la pista de hielo registró la presencia de decenas de personas que, al ritmo de melodías navideñas, aprovecharon la oportunidad de patinar y convivir. Además, asistentes degustaron alimentos típicos de la temporada.

La pista de hielo podrá ser utilizada sin costo alguno, lo que permite que cualquier persona interesada pueda acceder a la actividad en horario de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

La instalación se mantendrá operando durante varias semanas. Tanto adultos como menores podrán disfrutar de la experiencia de patinaje en un entorno controlado y adaptado para el disfrute de la población.

¿Hasta cuándo se podrá disfrutar de la pista de hielo en Ensenada?

Las autoridades hicieron la invitación para acudir a la Plaza Cívica de la Patria y aprovechar la presencia de la pista de hielo, que permanecerá disponible hasta el 10 de enero.

Se espera que la ciudadanía disfrute de la instalación de la pista de hielo por primera vez en el municipio de Ensenada, pudiendo volverse una nueva tradición en la región, en la que, junto a sus familias, podrán disfrutar de un tiempo de calidad y diversión.

Información de Diego Robles

RCP