Detienen a Tres Hombres Armados Presuntamente Vinculados al Enfrentamiento en Santa Fe

La tarde de este 9 de diciembre, en Culiacán, Sinaloa, autoridades desplegaron un operativo tras un evento de seguridad registrado en el sector Santa Fe, que derivó en la detención de tres personas armadas presuntamente vinculadas con los hechos. La movilización ocurrió después de que se reportara un enfrentamiento en la zona norte de la ciudad, lo que activó la intervención del Grupo Interinstitucional para atender la situación y rastrear a los involucrados.

De acuerdo con la información disponible, los primeros reportes indicaron que cuatro hombres llegaron a un hospital con heridas de bala, y uno de ellos perdió la vida al ingresar. Personal de seguridad estatal acudió al lugar para resguardar el área y revisar el vehículo en el que los lesionados arribaron. En las inmediaciones, los elementos aseguraron la unidad y localizaron tres armas largas en su interior.

El vehículo asegurado fue identificado como una unidad que había sido despojada en el sector Santa Fe, lo que reforzó la hipótesis de que los heridos estaban presuntamente relacionados con el enfrentamiento previamente reportado. La presencia de armas y el origen del vehículo permitieron ampliar la línea de investigación que las autoridades mantenían abierta en torno al evento.

Detuvieron a tres sujetos armados supuestamente relacionados con el enfrentamiento en Santa Fe.

Los agentes se trasladaron al fraccionamiento Málaga Residencial, donde identificaron a tres civiles armados presuntamente relacionados con el hecho registrado horas antes en el sector Santa Fe.

Durante la revisión realizada en el lugar, los policías estatales aseguraron cinco armas y un vehículo que aparentemente estaba vinculado con el mismo grupo de participantes en el evento de seguridad. La presencia del armamento reforzó la conexión entre los detenidos y el enfrentamiento previo.

Tras las detenciones, las autoridades consolidaron la información recopilada en ambos puntos operativos, el hospital y el fraccionamiento, con el fin de integrar los elementos necesarios para el avance de la investigación.

