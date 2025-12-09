Sujetos Armados Vandalizan Vivienda e Incendian Vehículos al Interior de Cochera en Sinaloa

Un grupo de sujetos armados vandalizó la mañana de este martes 9 de diciembre una vivienda ubicada en la inmediaciones de la colonia Chapultepec, específicamente el ataque ocurrió ocurrió en en la calle El Pino y avenida Emigdio Flores San en Culiacán, Sinaloa.

Según versiones, varios civiles armados llegaron al lugar y derribaron parte del portón del inmueble, para proceder a prenderle fuego a los autos que se encontraban estacionados al interior de la cochera, para huir del punto tras este hecho violento con rumbo desconocido.

Video Sujetos Atacan e Incendian Local Comercial e Culiacán, Sinaloa | N+

El lugar de los hechos se hicieron presentes elementos del cuerpo de bomberos, quiene se encargaron de las tareas de control del incendio, para ello tuvieron que quebrar algunos vidrios de la ventana ubicada de la segunda planta, para poder ingresar y poder sofocar el incendio que ya se había propagado por gran parte del interior del inmueble. Se informó que luego de varios minutos pudo ser controlado el incendio.

Al punto también acudieron socorristas de Cruz Roja, elementos del Ejército Mexicano, ademas de elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho y acordonaron la zona mientras el cuerpo de bomberos controlaba el fuego, derivado de este hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes que determinen el origen o motivo de este este ataque violento.

Noticia relacionada: Aseguran 7 Laboratorios Clandestinos de Droga en Culiacán y Cosalá en Operación Frontera Norte

Otro ataque a similar ocurrido recientemente en Sinaloa

Al menos dos explosivos fueron abandonados por civiles armados, luego de vandalizar una casa en la colonia CANACO, al norte de Culiacán. De acuerdo con los hechos, los civiles armados abandonaron los artefactos explosivos, luego de incendiar la vivienda.

La vivienda fue objeto de un ataque armado durante la noche del pasado miércoles 3 de diciembre, cuando un comando irrumpió y dejó tras de sí daños en una residencia de dos pisos en la colonia Canaco. Además de efectuar múltiples detonaciones con armas de grueso calibre, los sujetos derribaron el portón y ocasionaron un incendio en el lugar.

Historias Recomendadas: