Localizan Hielera con Extremidad Humana Cerca de Taquería en Culiacán, Sinaloa

Una movilización de fuerzas federales se registró en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, Sinaloa luego de que fuera localizada una hielera con un mensaje escrito en su exterior.

El hallazgo ocurrió a las afueras de la privada Maralago, junto a una taquería ubicada sobre la misma calle que conduce al nuevo Hospital General. Hasta el momento, se sabe que la hielera contenía una extremidad humana.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y procedieron a acordonar la zona como medida preventiva, en tanto se esperaba el arribo de peritos forenses para realizar las diligencias correspondientes.

Información en proceso.

N+

Historias recomendadas: