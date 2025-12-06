Agente de la Policía Resultó Lesionado tras Ser Atacado a Balazos y Volcar su Unidad en Culiacán

La mañana de este sábado, un elemento de la Policía Municipal de Culiacán identificado como Luis Gilberto resultó gravemente lesionado tras ser atacado a balazos y posteriormente volcar la unidad en la que circulaba.

De acuerdo con la información el agente viajaba en una camioneta Toyota Hilux blanca, de modelo reciente cuando se desplazaba por el Malecón Viejo, al llegar a la avenida Xicoténcatl, intentó dar vuelta hacia la derecha sin embargo, perdió el control y se impactó contra los maceteros instalados en ese punto.

El agente resultó con lesiones por disparo

El choque provocó que la unidad volcara de manera aparatosa, quedando con las llantas hacia arriba, el policía presentó lesiones tanto por los disparos recibidos como por el fuerte accidente.

Los agresores huyeron del lugar, mientras que minutos después paramédicos de Cruz Roja arribaron para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo a un hospital, donde permanece internado; las autoridades ya investigan el ataque.



N+



JGMR