Agente de la Policía Resultó Lesionado tras Ser Atacado a Balazos y Volcar su Unidad en Culiacán
N+
Un agente de la Policía Municipal resultó gravemente lesionado tras recibir disparos en un ataque armado en Culiacán, Sinaloa.
COMPARTE:
La mañana de este sábado, un elemento de la Policía Municipal de Culiacán identificado como Luis Gilberto resultó gravemente lesionado tras ser atacado a balazos y posteriormente volcar la unidad en la que circulaba.
De acuerdo con la información el agente viajaba en una camioneta Toyota Hilux blanca, de modelo reciente cuando se desplazaba por el Malecón Viejo, al llegar a la avenida Xicoténcatl, intentó dar vuelta hacia la derecha sin embargo, perdió el control y se impactó contra los maceteros instalados en ese punto.
El agente resultó con lesiones por disparo
El choque provocó que la unidad volcara de manera aparatosa, quedando con las llantas hacia arriba, el policía presentó lesiones tanto por los disparos recibidos como por el fuerte accidente.
Los agresores huyeron del lugar, mientras que minutos después paramédicos de Cruz Roja arribaron para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo a un hospital, donde permanece internado; las autoridades ya investigan el ataque.
N+
Historias recomendadas:
Detienen a Civiles Armados por Causar Incendio en Hotel de Culiacán
-
Matan a Conductor de Camión de Paquetería Frente al Ayuntamiento de Culiacán
-
Sujetos Armados Atacan e Incendian Vivienda en Culiacán; Se Hallaron Explosivos
JGMR