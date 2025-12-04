Sujetos Armados Atacan e Incendian Vivienda en Culiacán; Se Hallaron Explosivos

Al menos dos explosivos fueron abandonados por civiles armados, luego de vandalizar una casa en la colonia CANACO, al norte de Culiacán. De acuerdo con los hechos, los civiles armados abandonaron los artefactos explosivos, luego de incendiar la vivienda.

La vivienda fue objeto de un ataque armado durante la noche del pasado miércoles, cuando un comando irrumpió y dejó tras de sí daños en una residencia de dos pisos en la colonia Canaco. Además de efectuar múltiples detonaciones con armas de grueso calibre, los sujetos derribaron el portón y ocasionaron un incendio en el lugar.

El domicilio, situado sobre la calle Hermes entre Eneas y Aquiles frente a un parque y a corta distancia del bulevar José Limón, quedó con importantes daños. Por fortuna, la residencia estaba vacía, por lo que únicamente se registraron afectaciones materiales.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron primero y, al notar el incendio, solicitaron el apoyo del personal de Bomberos de Culiacán, Sinaloa. Personal del escuadrón antibombas se hicieron cargo de la desactivación de los dispositivos. La Fiscalía General de la República asumirá las indagatorias para integrar la carpeta correspondiente y esclarecer lo ocurrido.

Civiles Armados son Detenidos por Causar Incendio en Hotel de Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se les alertó, sobre la presencia de personas armadas dentro de un hotel ubicado en la carretera México 15, en la salida norte de Culiacán, zona donde también habrían provocado un incendio en una de las habitaciones.

El reporte fue atendido por elementos del Grupo Interinstitucional, quienes se trasladaron al sitio para confirmar la situación y responder al llamado ciudadano. Las autoridades tuvieron conocimiento de que los individuos señalados portaban armas y que el incendio iniciado dentro del inmueble requería atención inmediata.

