Balacera Cuautitlán Izcalli: Ataque en Lavandería de Plaza Comercial Deja 2 Muertos y 1 Herido

Una balacera al interior de una lavandería de una plaza comercial dejó dos muertos en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos en motocicleta llegaron al comercio y dispararon en diversas ocasiones en contra de un hombre de entre 40 a 45 años de edad. Los testigos indicaron que se escucharon al menos 9 detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato buscaron refugiarse.

Durante el ataque armado, otras dos personas resultaron lesionadas. Hasta el momento se desconoce si eran acompañantes del hombre o si eran clientes del establecimiento. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional (GN), quienes acordonaron la zona para permitir que las personas heridas recibieran atención médica.

¿Qué se sabe de los agresores de la plaza de Cuautitlán Izcalli?

Las autoridades confirmaron que en al interior de la lavandería de la Plaza Arkana Norte, quedaron tendidos los cuerpos de dos personas sin vida, una de ellas, el hombre que presuntamente atacaron de manera directa.

El sitio está fuertemente custodiado para llevar a cabo las primeras investigaciones, así como el levantamiento de los cadáveres, cuya identidad se desconoce hasta el momento.

Se tiene conocimiento que los atacantes huyeron en motocicleta por la autopista México-Querétaro, con dirección a la caseta de Tepotzotlán.

