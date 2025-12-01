IPN Instala Sensores para Diferenciar Microsismos de Vibraciones Comunes en CDMX, ¿Cómo Son?

Los microsismos en la Ciudad de México son una constante. Por esta razón, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), creó sensores para ayudar a diferenciarlos de vibraciones locales o comunes que se presentan de manera cotidiana. Pero, ¿cómo funcionan?

Es importante recordar que los microsismos son temblores de corta duración y normalmente también de muy baja magnitud; en promedio son menores de magnitud 4, así como de poca profundidad.

Otra característica de los microsismos es que, ante su presencia, no hay manera de “avisar” con anticipación con la alerta sísmica, como ocurre con los sismos, porque estas herramientas están diseñadas para avisar de los temblores a distancia, por ejemplo, aquellos que se originan en Oaxaca o Guerrero.

El microsismo es puntual, es decir, sucede en el momento y no hay posibilidad de tener tiempo de repliegue. Por ello, cuando ocurren, provocan alerta y hasta temor en las personas que los perciben.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), la magnitud de los microsismos es el resultado del tamaño de las fallas que existen debajo del suelo de la CDMX. Pero ojo, porque aunque sean sismos de magnitud pequeña, pueden producir daños. Esto se debe a la aceleración con la que se presentan, lo que comúnmente llaman “jalón”.

Por esta razón, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán, desarrolló la Red Acelerométrica del Instituto Politécnico Nacional (RAIPN), la cual registra y analiza estos fenómenos; así funciona.

¿Cómo funcionan los sensores que diferencian microsismos de vibraciones comunes?

La RAIPN se encarga de estudiar el ruido sísmico ambiental, o sea, la vibración constante del terreno. El objetivo es estudiar la energía sísmica asociada a fenómenos naturales y diferenciarla de la generada por actividades humanas. Además, los datos pueden consultarse en tiempo real a través de teléfonos celulares.

El ingeniero en Geofísica por el IPN, con posgrado en sismología por la Universidad de Chile, Omar Cristian Chávez Hernández, explicó que la Red tiene como finalidad identificar la cantidad de ruido causada por los habitantes, a fin de determinar los horarios y zonas con mayor actividad poblacional.

De esta manera, se pueden generar mapas de prevención que contribuyan a la mitigación de riesgos dentro de los programas de Protección Civil. Entonces, la Red está integrada por:

Ocho sensores sísmicos Raspberry Shake 4D

Un geófono vertical

Un acelerómetro triaxial, capaz de registrar vibraciones del suelo en tres componentes (norte-sur, este-oeste y vertical) con gran resolución.

Con ayuda de la plataforma ShakeNet, los registros pueden consultarse en tiempo real desde dispositivos móviles.

Estos sistemas de redes acelerométricas urbanas, se han instalado en países como Chile, Japón y Estados Unidos, donde han demostrado su utilidad en la microzonificación sísmica, la evaluación de la respuesta dinámica del terreno y la optimización de sistemas de alerta temprana.

¿Dónde están instalados los sensores?

Esta red de sensores que ayudan a distinguir microsismos de vibraciones comunes en la CDMX aporta una perspectiva innovadora en la geofísica aplicada y la resiliencia urbana.

Cada estación con su sensor permanecerá en operación durante cinco meses para generar un flujo continuo de datos, dijo la estudiante, Jazmín Olivos

El ruido antropogénico generado por actividades humanas, como el tránsito vehicular, la maquinaria o la construcción, influye significativamente en las mediciones y puede enmascarar señales sísmicas de interés.

Distinguir entre ambos tipos de ruido sísmico ambiental es crucial para evaluar correctamente la respuesta del terreno, mejorar los modelos de vulnerabilidad estructural y fortalecer las estrategias de prevención y mitigación del riesgo sísmico en entornos urbanos densamente poblados

Por el momento, se instalaron ocho sensores sísmicos en la alcaldía Gustavo A. Madero, ubicada al norte de la CDMX; uno de ellos en esa unidad académica que sirve como nodo de referencia de la red.

