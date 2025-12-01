¿Quiénes Integran la Lista de Candidatos a Fiscal General de la República?

La lista de candidatos a la Fiscalía General de la República (FGR) ya se dio a conocer y dicho documento será votado en el Pleno del Senado, pero, ¿quiénes son las personas que quieren ser fiscal?

Luego de la aprobación de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, comenzó oficialmente el proceso para designar al nuevo o nueva titular.

Una parte clave de este procedimiento es conocer a las personas que ocuparán durante 9 años el cargo al frente de la FGR.

Según lo establecido en el párrafo tercero del apartado A del artículo 102 de la Constitución Mexicana, los candidatos a la FGR tienen que cumplir los siguientes requisitos:

Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento

No tener alguna condena por delito doloso

Tener 35 años cumplidos al momento de la designación

Tener una antigüedad mínima de 10 años

Contar con una buena reputación

Tener título profesional de licenciado en derecho

¿Quiénes son los candidatos a FGR 2025?

La Junta de Coordinación Política (JUCUPO) del Senado dio a conocer la lista de candidatos a la FGR 2025. Todos ellos cumplieron con los requisitos antes mencionados.

Félix Roel Herrera Antonio - Tabasco

- Tabasco José de Jesús Ruiz Munilla - Ciudad de México

- Ciudad de México Carlos Higinio Lledias Saavedra - Puebla

- Puebla Gregorio Apreza Herrera - Guerrero

- Guerrero Richard Urbina Vega - Ciudad de México

- Ciudad de México Alfredo Méndez Ortiz - Ciudad de México

- Ciudad de México Jorge Nader Kuri - Ciudad de México

- Ciudad de México Roberto Bonifacio Mazón García - Estado de México

- Estado de México Aureliano José Cruz - Estado de México

- Estado de México Eric Felipe Avelino Jaramillo González - Estado de México

- Estado de México Omar Isidro Vicente - Oaxaca

- Oaxaca Luis Manuel Pérez De Acha - Ciudad de México

- Ciudad de México Víctor Hugo Galicia Sánchez - Estado de México

- Estado de México Carlos Emigdio Arozqueta Solís - Hidalgo

- Hidalgo Daniel Quirarte Fonseca - Baja California Sur

- Baja California Sur Leopoldo Burruel Huerta - Ciudad de México

- Ciudad de México Ricardo Peralta Saucedo - Ciudad de México

- Ciudad de México Gerardo Márquez Guevara - Coahuila

- Coahuila Luz María Zarza Delgado - Estado de México

- Estado de México Alfredo Barrera Flores - Puebla

- Puebla Maribel Bojorges Beltrán - Estado de México

- Estado de México José Inés Betancourt Salgado - Guerrero

- Guerrero Sandra Luz González Mogollón - Veracruz

- Veracruz Juan Manuel Crisanto Campos - Puebla

- Puebla Edgardo Josué Guzmán Espíndola - Ciudad de México

- Ciudad de México Iván Rivera Mendiola - Estado de México

- Estado de México Rubén Barragán Tejeda - Jalisco

- Jalisco César Mario Gutiérrez Priego - Ciudad de México

- Ciudad de México Miguel Manuel Ramírez Mandujano - Ciudad de México

- Ciudad de México Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez - Ciudad de México

- Ciudad de México Ernestina Godoy Ramos - Ciudad de México

- Ciudad de México Hamlet García Almaguer - Ciudad de México

- Ciudad de México Arturo Altamirano González - Ciudad de México

- Ciudad de México Olimpia Griselda Puente Pineda - Ciudad de México

- Ciudad de México Enrique Díaz Contreras - Ciudad de México

- Ciudad de México Mirna Lucía Grande Hernández - Ciudad de México

- Ciudad de México Alan Joseph Colín Perea - Ciudad de México

- Ciudad de México Israel Arteaga Monroy - Ciudad de México

- Ciudad de México Juan Carlos Ortiz Gausin - Estado de México

- Estado de México Tulio Aurelio Rangel - Guanajuato

- Guanajuato Juan Adrián Guerrero Luna - Querétaro

- Querétaro David Borja Padilla - Guerrero

- Guerrero Miguel Nava Alvarado - Querétaro

¿Cómo se nombra al nuevo o nueva titular de la FGR?

La lista de candidatos a la FGR 2025, por mandato constitucionales, tiene que ser aprobada por al menos dos terceras partes de los senadores presentes durante la sesión.

Ahora bien, cuando concluya la votación, el Senado enviará al Ejecutivo la lista de candidatos y candidatas. Entonces, desde ese momento, la presidenta Claudia Sheinbaum contará con un plazo de 10 días para remitir una terna al Senado.

Luego comienza la etapa de comparecencia y designación a partir de la terna que mandó la presidenta. Se realizará otra votación en el Senado, según sea el caso:

En caso de que el Ejecutivo federal envíe una terna, el Senado dispondrá de 10 días para designar al titular de la FGR en una votación, previa comparecencia de las personas propuestas.

Mientras que, en caso de que la presidenta no envíe una terna, el Senado contará también con 10 días para elegir a la persona titular de la FGR a partir de la lista de los 10 candidatos.

Y si el Senado no realiza la designación en tiempo, será el Ejecutivo federal quien nombre directamente al fiscal general de la República.

