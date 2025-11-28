¿Cuándo se Conoce a Nuevo Titular de la FGR? Así Es el Proceso para Suplente de Gertz Manero

Luego de que el pleno del Senado de la República aprobó la renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se lanzó la convocatoria para nombrar a su relevo. Te decimos cuándo se conoce al nuevo titular de la FGR.

Cabe recordar que Gertz Manero llegó a la FGR propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Senado lo eligió en enero de 2019 para un periodo de 9 años, que no concluyó.

Luego de darse a conocer la noticia de la renuncia del fiscal, Ernestina Godoy quedó como encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República. En una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado, encabezada por Laura Itzel Castillo, el fiscal indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo propuso como Embajador de México ante un "país amigo", lo cual se está tratando en este momento.

Fechas y proceso para designar al nuevo fiscal

La convocatoria establece que la Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de aspirantes a través de su página a partir de las 13:00 horas de hoy viernes y hasta las 13:00 horas del domingo, 30 de noviembre. Consulta aquí los requisitos para aspirantes que buscan ocupar el cargo.

Se prevé que el próximo martes, 2 de ciemiembre, se votará una lista de, al menos, 10 candidaturas para enviarla a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria deberá elegir una terna y regresarla al Senado en un periodo no mayor de 10 días.

Luego, las tres personas comparecerán ante el pleno para que expongan en 20 minutos su proyecto de trabajo. Al concluir la terna se someterá a votación del pleno por cédula.

Quien obtenga dos terceras partes de los votos será titular de la FGR y deberá rendir protesta ese mismo día al cargo.

N+

