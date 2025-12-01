María Cristina Zúñiga Arteaga de 54 años de edad, avisó a su familia que iría al Panteón de Cuautepec a visitar la tumba de su hermano, sin embargo, ya no volvió a casa. La hallaron muerta al interior del cementerio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

“Aquí hubo un feminicidio”, denuncia la familia de la víctima.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior del panteón localizado en 16 de Septiembre LT6 de la colonia Loma la Palma, en la parte alta de la demarcación al norte de la CDMX. El fin de semana notificaron a la familia de María Cristina que hallaron un cuerpo con características que coincidían con la mujer que reportaron como desaparecida.

La violaron, la mataron y aquí nos la dejaron, dijo su sobrina, Lidia Zúñiga

¿Qué pasó con María Cristina en el Panteón de Cuautepec?

La familia indicó que María Cristina salió de casa el viernes por la tarde con la intención de limpiar y arreglar la tumba de su hermano, quien falleció hace un año. Esto no los sorprendió, ya que sus visitas eran regulares desde el deceso de su ser querido.

Él (hermano de Cristina) tiene un año que falleció, y él se encuentra aquí (Panteón de Cuautepec) Entonces mi tía vino a visitarlo ya en la tarde (...) ya no salió mi tía

Un día después, les notificaron que la mujer fue hallada sin vida en el cementerio.

Los panteoneros tomaron el teléfono de mi tía, le hablaron a su hija y le dijeron que viniera a ver a su mamá, porque supuestamente se había caído y se golpeó la cabeza y había fallecido

Sin embargo, la familia asegura que hay diversas irregularidades en torno a la muerte de María Cristina, ya que la encontraron desnuda y con varios golpes en el cuerpo. Mientras que en la necropsia, se reveló que su deceso fue a causa de una herida provocada por arma blanca.

Los peritos destapan a mi tía y resulta que mi tía estaba desnuda, golpeada

Ni una más: Realizan Protesta

Al grito de “Ni una más” y “Justicia”, los familiares y seres queridos de María Cristina realizaron una protesta en el Panteón de Cuautepec, para exigir que se esclarezca el caso y se detenga a las personas responsables.

Debido a que aseguran que no se trató de un accidente como mencionan, más bien todo apunta a un caso más de feminicidio en CDMX. Durante su manifestación, rompieron vidrios y realizaron otros destrozos. Lo anterior, derivó en la presencia de varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para verificar la situación.

