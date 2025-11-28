Perro Muere Junto a su Dueño Cuando lo Intentó Defender de Sujetos Armados en Culiacán, Sinaloa

La violencia en Sinaloa no se detiene. Un perrito murió al intentar defender a su dueño de sujetos armados en la sindicatura de Aguaruto en Culiacán; esto ocurrió.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes 28 de noviembre 2025, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por varias detonaciones por arma de fuego en inmediaciones de la calle Orquídeas.

Por está razón, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), llegaron hasta la zona cercana a la avenida Luis Donaldo Colosio para verificar la situación.

En el lugar encontraron a un perrito con una lesión provocada por arma de fuego y metros adelante, el cuerpo sin vida de un joven. La zona fue acordonada para comenzar con las indagatorias y esperar la llegada de elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), para realizar el levantamiento del cuerpo.

¿Cómo trató de defender el perrito a su dueño?

Los testigos indicaron a medios locales que el perrito color café claro, siempre estaba junto a su dueño, identificado como Ángel “N” de 24 años de edad.

Este día no fue la excepción y mientras el joven estaba afuera de su domicilio en compañía de su mascota, varios sujetos llegaron al punto donde estaba el joven, a quien intentaron privar de la libertad.

Sin embargo, durante el forcejeo, el perrito trató de defenderlo y se fue encima a los sujetos armados, quienes le dispararon a la altura de la cabeza para evitar ser atacados por el “lomito”. En tanto, el joven trató de correr para evitar ser dañado, no obstante, fue alcanzado y asesinado a balazos.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y si las autoridades ya tienen alguna pista sobre los presuntos agresores de Ángel y su perrito en Aguaruto en Culiacán, Sinaloa.

