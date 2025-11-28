Muere Familia Completa por Fuga de Gas en Iztapalapa, CDMX; Hay Un Niño entre las Víctimas

Una fuga de gas provocó que una familia muriera en su casa ubicada en la Unidad Habitacional Fovissste San Lorenzo, de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; entre las víctimas hay un menor de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia fueron alertados por los vecinos, quienes indicaron que había un fuerte olor a gas.

Noticia relacionada: Bloqueo en la México-Puebla Hoy 28 de Noviembre: Protesta de Policías Provoca Embotellamiento

Cuando llegaron los Bomberos al lugar y entraron a la vivienda encontraron a tres personas inconscientes, por lo que les brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Video: Familia se Intoxica por Gas en Iztapalapa: Mueren Tres Personas; Hay Niño de 4 Años

¿Cómo ocurrió la fuga de gas en la Unidad Habitacional Fovissste San Lorenzo?

Las personas que perdieron la vida corresponden a una familia. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 25 y una mujer de 22 años de edad, así como un niño de 4 años de edad.

Una vez que se confirmó su deceso, la zona quedó acordonada para comenzar con las primeras investigaciones. En tanto, se revisó el inmueble para descartar otra fuga de gas que pudiera derivar en otro percance.

En el sitio se encuentran Policías de Investigación (PDI), así como elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para realizar las primeras investigaciones, así como el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento se sabe que las tres personas perdieron la vida a causa de una intoxicación por monóxido de carbono.

Historias recomendadas:

EPP

