Desfile Navideño 2025 en CDMX: Esta es la Nueva Ruta y Horario de Salida de Este Año

El Desfile Navideño 2025 en CDMX se realizará este sábado 29 de noviembre. Dicho evento se ha convertido poco a poco en una tradición, ya que se quedó en el gusto de los capitalinos, especialmente en los menores de edad, por la ilusión de ver a sus personajes favoritos. Esto lleva a familias enteras hasta las calles de la ciudad para el espectáculo. Pero, ¿cómo se originó este recorrido?

La época navideña es una de las más esperadas, debido a que significa que el año está por concluir y es momento de hacer el recuento de lo vivido durante ese periodo, así como el planteamiento de nuevas metas o la continuación de otras, las cuales serán clave en el 2026.

Además, los propósitos vienen acompañados con reuniones y celebraciones con amigos y familia. Por supuesto, los regalos son importantes, sobre todo cuando se trata de los más pequeñitos del hogar. Es esto último lo que llevó por primera vez a que las principales calles de la Ciudad de México se llenaran del espíritu navideño.

¿Cuál es el origen del Desfile Navideño en CDMX?

Las actividades culturales en la ciudad son variadas y, aunque ya se acostumbran a hacer varias que están relacionadas con la Navidad, el desfile llegó en el año 2015 por primera vez.

Se trata de un evento creado por una tienda departamental. La idea era recrear los recorridos coloridos, llenos de música y personajes entrañables, al estilo de otros desfiles famosos como el reconocido Desfile de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York.

Lo anterior, porque durante el recorrido participan marching band, bandas de música, bailarines, globos enormes y carros alegóricos de personajes populares, como Spiderman, Batman, Barbie, Lego y otros en tendencia, además del osito insignia de la marca.

¿Cuál es la nueva ruta y horario del Desfile Navideño 2025 en CDMX?

El Desfile Navideño iniciaba por la mañana, por lo que la concentración de asistentes se llevaba a cabo desde las primeras horas para ganar el mejor lugar. Sin embargo, este 2025 los organizadores señalaron que habrá cambios en el horario y la ruta.

Toma nota, ya que si te vas a lanzar con tus personas favoritas para disfrutar del evento, considera que ahora será de la siguiente manera:

Horario: 15:00 horas

Ruta del Desfile Navideño 2025 en CDMX:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Glorieta del Ahuehuete

Monumento a la Revolución

También es importante que consideres que las inmediaciones al recorrido presentarán complicaciones viales debido a los cierres. Así que planea tu ruta con estas alternativas viales:

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Av. Arcos de Belén

Dr. Río de la Loza

Av. Chapultepec

Circuito Interior

Recuerda seguir las recomendaciones de los organizadores y no perder de vista a menores de edad y adultos mayores. En caso de que necesites ayuda, acércate a los elementos de seguridad y protección civil que estarán desplegados en la zona.

