Policías Retiran Bloqueo en la México-Puebla Hoy 28 de Noviembre: Hay Severo Caos en la Zona

Durante más de 4 horas, un bloqueo en la México-Puebla hoy viernes 28 de noviembre provocó severo caso en la zona. Policías protestaron este día en el lugar provocó caos vial en la carretera con dirección a Puebla, por lo que hasta el momento se reportan filas kilométricas de vehículos desde el puente rojo.

La protesta fue por policías de Valle de Chalco con incapacidades, quienes aseguran que no les han brindado el pago correspondiente.

Por esta razón, decidieron cerrar la circulación en los carriles laterales y centrales con ayuda de lazos y pancartas en las que exigen el pago, así como la petición de otras demandas relacionadas con sus condiciones laborales.

Video: ¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy? Reportan Bloqueo a la Altura del Puente Rojo

¿Qué pasa en el bloqueo en la México-Puebla?

Los policías se apostaron en la vía por más de 4 horas. No obstante, hasta hace unos minutos, decidieron abrir la circulación de manera intermitente para que los vehículos puedan transitar.

Sin embargo, el número de manifestantes se ha incrementado y aseguran que no van a retirar el bloqueo en la México-Puebla, hasta que las autoridades que solicitan lleguen al lugar para atender sus demandas.

La única alternativa vial es la calle Poniente 1, donde los autos tratan de pasar para evitar quedarse varados en la carretera.

