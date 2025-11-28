VIDEO: Disfrazados de Obreros, Así Fue el Asalto y Homicidio a Custodio en la Colonia Hipódromo

El asalto y homicidio a un custodio de valores en la colonia Hipódromo Condesa, provocó pánico entre los habitantes de la zona de la alcaldía Cuauhtémoc. Se dio a conocer el video del momento exacto en el que ocurrió el ataque armado, en el que disfraces de obreros, son la clave del caso.

Los hechos ocurrieron este jueves 27 de noviembre 2025, alrededor de las 14:30 horas en inmediaciones del cruce de las calles Aguascalientes y Chilpancingo, cuando los testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia luego de escuchar detonaciones de arma de fuego.

La víctima, realizaba un recorrido de entrega de dinero con dos compañeros, cuando fueron sorprendidos por varios sujetos.

¿Cómo ocurrió el asalto y asesinato de custodio de valores en la Hipódromo Condesa?

El grupo de custodios llegó a un inmueble marcado con el número 185, donde realizarían el traslado de valores. El custodio bajó de la camioneta en la que viajaban y al ingresar al edificio, los sospechosos echaron a andar su plan.

Llegaron allá, de aquel lado unos señores vestidos de albañil y estábamos pasando por acá y se escucharon los balazos, dijo a N+ un testigo

Debido a que cámaras de seguridad captaron el instante en el que dos sujetos, que vestían ropa de seguridad y casco, como obreros, esperaban afuera del sitio. Una vez que el custodio entró al inmueble, ellos se movilizan para interceptarlo.

Minutos después se ve cuando al menos cuatro sujetos a bordo de motocicletas llegan al lugar.

Otro cómplice se acerca y también le apunta con una pistola.

En tanto, los compañeros de la víctima también son sometidos.

Posteriormente, se observa cuando un sujeto sale del inmueble con una mochila en la espalda y sube a una de las motos para escapar.

¿Qué se sabe de los sospechosos?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Hasta el momento se sabe que los sujetos forman parte de una banda dedicada al robo de valores.

Asimismo, existe una investigación abierta e incluso algunos integrantes de este grupo delictivo ya fueron detenidos, pero faltan otros más.

Las autoridades informaron que buscaban a los responsables a través de las cámaras de vigilancia. Se desconoce el monto de lo robado. En tanto, los vecinos de la colonia Hipódromo Condesa aseguran que ya no importa la zona de la ciudad, ya que el peligro es constante:

Ya no importa la zona, no importa si estas en la Roma o en Ecatepec, realmente estamos en peligro constante. Sin lugar a duda debe haber mayor presencia de vigilancia

