Sujetos Desarman a Custodio de Valores, le Roban Paquetes de Dinero y lo Matan en CDMX

Una balacera en calles de la Ciudad de México este jueves 27 de noviembre provocó la movilización de servicios de emergencia en inmediaciones de la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc; hay un muerto.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Aguascalientes y Chilpancingo. Las detonaciones alertaron a las personas que se encontraban cerca, por lo que de inmediato solicitaron la presencia policial.

Video: Disparos en la Col. Hipódromo Condesa Hoy: Sujetos Armados Asesinan a Hombre en Calles de la CDMX

¿Cómo fue la balacera en la colonia Hipódromo Condesa?

Un comerciante, cuyo negocio está cerca del lugar de los hechos, narró a las autoridades que después de escuchar al menos dos balazos, salió a verificar la situación.

En la calle observó a un hombre tirado en la calle inconsciente y con heridas de bala, así que llamó a los servicios de emergencia. Testigos indicaron que sujetos en motocicleta se le acercaron a la víctima y abrieron fuego en varias ocasiones.

Una vez que acudieron a brindar los primeros auxilios, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para comenzar con las investigaciones y esperar la llegada de personal pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

¿Qué dijeron las autoridades?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la víctima es un custodio de una empresa de valores. El trabajador realizaba recorrido de recuperación y entrega de dinero con dos compañeros más, bajó de la camioneta en la que viajaban y, al ingresar a un inmueble, se aproximaron tres sujetos.

Le robaron los paquetes de dinero y su arma de cargo, le efectuaron un disparo en la cabeza para después darse a la fuga

La zona fue acordonada y de los hechos se informó al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes, en tanto se da seguimiento a los tripulantes de dos motocicletas, posibles responsables, a través de un cerco virtual y los policías en campo.