Detienen a Hombre por el Presunto Asesinato de su Novia y Suegros en San Jerónimo, Zacatecas

Durante las primeras horas de este 25N, en el día dedicado a exigir la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, se reportó un caso de feminicidio de una adolescente y el homicidio de sus padres en San Jerónimo, Zacatecas; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la comunidad de Guadalupe, cuando las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de dos personas lesionadas con arma de fuego al interior de una vivienda.

Una vez que acudieron al sitio, encontraron a un hombre y una mujer, quienes lamentablemente ya no contaban con signos vitales. Por esta razón, comenzaron con las investigaciones para esclarecer el caso.

Se implementaron acciones de manera inmediata para esclarecer este hecho conforme avanzaron las investigaciones se logró establecer la identidad del probable responsable, dijo el titular de la Fiscalía de Zacatecas, Cristian Camacho

Sin embargo, durante la obtención de información se supo que el presunto agresor hirió a una menor de 15 años de edad, hija de la pareja fallecida, y posteriormente la privó de la libertad.

¿Qué pasó con la adolescente en San Jerónimo, Zacatecas?

La Fiscalía indicó que durante un operativo lograron la detención de Diego “N”, de 29 años de edad, quien es señalado como el presunto asesino de las dos personas halladas en la vivienda.

También encontraron a la menor de edad sin vida. La joven mantenía una relación sentimental con el sujeto originario del Estado de México.

Se logró la localización de una tercera víctima, siendo un adolescente de 15 años quien fuera privada de la libertad del núcleo familiar y que lamentablemente también se encuentra sin vida

En ese sentido, se trabaja de manera coordinada para llevar a cabo las diligencias que permitan llevar en las próximas horas ante los tribunales a Diego “N”, acusado por los presuntos delitos de feminicidio y homicidio calificado en San Jerónimo, Zacatecas.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que el sujeto atacó a la familia hasta provocarles la muerte.

